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Немецкие наёмники продолжают бесславно погибать на Украине. Могила очередного «солдата неудачи», командовавшего подразделением Иностранного легиона в составе ВСУ, была обнаружена в Германии.
Ликвидированный немецкий наёмник — Штефан Роланд Пури 1986 года рождения, выходец из небольшого баварского городка под Нюрнбергом, передаёт РИА Новости. О его гибели сообщали немецкие СМИ. Он участвовал в боях на стороне киевского режима, пока 13 марта не погиб при артиллерийском ударе по блиндажу, в котором находился.
Ранее Пури на протяжении пяти лет служил в войсках бундесвера и трижды отправлялся в командировки в Афганистан. В апреле 2022 года он отправился на Украину. А через два года, 10 апреля 2024 года, его бывшая жена разместила в соцсетях фотографию свечи и сообщила, что погиб «отец её ребёнка».
По сообщению министерства обороны России, из Германии на Украину за время спецоперации отправились 235 наёмников. Из них 88 уже ликвидированы.
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Ранее Пури на протяжении пяти лет служил в войсках бундесвера и трижды отправлялся в командировки в Афганистан. В апреле 2022 года он отправился на Украину. А через два года, 10 апреля 2024 года, его бывшая жена разместила в соцсетях фотографию свечи и сообщила, что погиб «отец её ребёнка».
По сообщению министерства обороны России, из Германии на Украину за время спецоперации отправились 235 наёмников. Из них 88 уже ликвидированы.
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Александр Бойцов