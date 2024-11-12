«Не очень понятно»: Каллас не объяснила свое понимание победы Киева

Фото: istockphoto/artJazz
Кандидат на пост главы евродипломатии Кая Каллас не объяснила свое понимание «победы» киевского режима, хотя говорила о том, что ее нужно «обеспечить».
«Я, может, тут не очень понятно объяснила, но повторюсь, что мы не можем позволить России делать все, что она хочет, в этом случае и другие могут решить, что им все можно… Если мы заключаем краткосрочные соглашения и мире, они снова приводят к войнам... Сейчас настало время показать России, что она не может это делать», — сказала она в рамках заседания комитета Европарламента по международным вопросам.Кандидатуру на пост главного дипломата ЕС взамен уходящего Жозепа Борреля утвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Уточняется, что пока у евродепутатов все больше вопросов на фоне выступления Каллас.
Перед этим сообщалось, что ЕС собирается согласовать новый пакет ограничительных мер против России.
Читайте также:
Handelsblatt: Шольц 18 декабря хочет обсудить досрочные парламентские выборы
На Украине раскрыли, как Байден и Трамп планируют поступить с Зеленским
Медведев напомнил Мерцу о ядерном оружии России после его ультиматума
Никита Кротов