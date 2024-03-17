ВС РФ нанесли удар по бронетанковому заводу ВСУ в Николаеве

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Российские войска нанесли удар по бронетанковому заводу ВСУ в Николаеве, сообщает РИА Новости.
На предприятии украинские силы ремонтируют бронетехнику, в том числе иностранного производства.
По информации издания, на заводе ремонтировались танки немецкого образца Leopard.
Ранее сообщаюсь, что ВС РФ уничтожили американский вертолет ВСУ, в котором находились более 20 солдат украинской армии. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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По информации издания, на заводе ремонтировались танки немецкого образца Leopard.
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Анастасия Хохлова