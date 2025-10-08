Молодая учительница погибла при ударе ВСУ по спортшколе в Белгородской области
Молодая учительница погибла в результате удара ВСУ по посёлку Маслова Пристань в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 25-летняя учительница литературы и русского языка Евгения скончалась на месте в результате удара по физкультурно-оздоровительному комплексу (ФОК), расположенному в нескольких минутах ходьбы от школы.
В момент удара Евгения шла на работу, однако на уроках так и не появилась. По словам матери погибшей, травмы оказались слишком серьёзными, и спасти молодую женщину не удалось.
Евгения в этом году вышла замуж, её гибель стала тяжелой утратой для семьи и всего педагогического коллектива. Местные жители и коллеги выражают соболезнования близким. Следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств трагедии.
