Молодая учительница погибла при ударе ВСУ по спортшколе в Белгородской области

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Молодая учительница погибла в результате удара ВСУ по посёлку Маслова Пристань в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Отмечается, что 25-летняя учительница литературы и русского языка Евгения скончалась на месте в результате удара по физкультурно-оздоровительному комплексу (ФОК), расположенному в нескольких минутах ходьбы от школы.

В момент удара Евгения шла на работу, однако на уроках так и не появилась. По словам матери погибшей, травмы оказались слишком серьёзными, и спасти молодую женщину не удалось.

Евгения в этом году вышла замуж, её гибель стала тяжелой утратой для семьи и всего педагогического коллектива. Местные жители и коллеги выражают соболезнования близким. Следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств трагедии.

Анастасия Чинкова

