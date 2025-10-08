08 октября 2025, 09:13

Фото: istockphoto / Artem Zakharov

На всех ключевых участках фронта продолжаются ожесточенные бои. Российские подразделения наращивают тактический успех на Купянском и Краснолиманском направлениях, укрепляя новые рубежи в Харьковской области. В ответ ВСУ активизировали артиллерийские обстрелы и атаки дронов, в том числе по гражданской инфраструктуре и приграничным территориям России. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Харьковское направление Купянское направление Краснолиманское направление Запорожское направление Херсонское направление Сумское направление Угледарское направление Удары по тылам и атаки на территорию России

Харьковское направление

Купянское направление

Украинец рассказал, как военкомы мобилизуют больных туберкулёзом и бомжей

Краснолиманское направление

Запорожское направление

Херсонское направление

Фото: istockphoto / MikeMareen



Сумское направление

Угледарское направление

Удары по тылам и атаки на территорию России