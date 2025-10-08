Наступление в Купянске, попытка контратаки в Сумской области, уничтожение БПЛА в Тюмени: последние новости СВО
На всех ключевых участках фронта продолжаются ожесточенные бои. Российские подразделения наращивают тактический успех на Купянском и Краснолиманском направлениях, укрепляя новые рубежи в Харьковской области. В ответ ВСУ активизировали артиллерийские обстрелы и атаки дронов, в том числе по гражданской инфраструктуре и приграничным территориям России. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Харьковское направлениеЮжная часть Волчанска остается эпицентром сражений. Российские войска закрепляются на новых позициях, основные усилия сосредоточены на штурме промышленной зоны Маслоэкстракционного завода, где ВСУ оказывают упорное сопротивление.
Купянское направлениеНа этом участке фронта российские силы развивают наступление, тесня противника севернее населенных пунктов Степовая Новосёловка и Песчаное. В самом Купянске не утихают тяжелые городские бои, которые переместились в центральные районы города.
Краснолиманское направлениеЗдесь отмечается тактическое продвижение российских подразделений в районах Новосёловки и Дробышево. Силы РФ успешно расширяют контролируемую территорию вблизи Заречного и южнее Колодезей, закрепляя достигнутые успехи.
Запорожское направлениеЗапорожский участок Боевые действия носят позиционный характер в районе Приморского и Степногорска. Противник значительно увеличил активность своей артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.
Херсонское направлениеРоссийские вооруженные силы ведут эффективную контрбатарейную борьбу, уничтожая огневые точки и средства связи ВСУ. В ответ украинская сторона выпустила 82 снаряда по населенным пунктам левобережья. В результате одного из таких обстрелов дороги near Горностаевки погибли четверо мирных жителей, еще один человек получил ранения в Новой Каховке.
Сумское направлениеЗафиксирована активизация ВСУ в приграничных районах Тёткино, Бессаловки и Искрисковщины. Диверсионно-разведывательные группы противника предприняли попытки пересечь государственную границу, которые не увенчались успехом.
Угледарское направлениеНа этом участке фронта российские войска ведут штурмовые действия в районе Полтавки, наступая с южного и восточного направлений. Севернее продолжаются бои в районе Охотничьего. Минобороны РФ сообщило об освобождении Нововасилевки, что создает предпосылки для дальнейшего продвижения на Успеновку. По данным противника, российские силы закрепились на окраинах Новогригоровки. Не прекращаются упорные бои в районе Вербового и Сосновки.
Удары по тылам и атаки на территорию РоссииСистемы ПВО продемонстрировали высокую эффективность, уничтожив 209 украинских беспилотников над 14 регионами страны и акваторией Чёрного моря. В Воронежской области один из дронов поразил градирню Нововоронежской АЭС, однако серьезных разрушений и последствий удалось избежать. Накануне вечером впервые с начала СВО три БПЛА были сбиты в небе над Тюменской областью в районе Антипинского НПЗ.
Противник вновь нанес удар из РСЗО HIMARS по объектам энергетики Белгорода, в результате чего есть погибшие среди гражданского населения. В ответ российская авиация наносит высокоточные удары по военным и инфраструктурным объектам на территории Украины. Мощному воздействию подверглись Харьковская ТЭЦ, а в Полтаве атакованы локомотивное депо и тяговая подстанция. В Сумах поражены объекты энергосистемы.