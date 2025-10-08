ВСУ обстреляли спортшколу в Белгородской области, под завалами могут находиться люди
Белгородская область вновь подверглась атаке со стороны украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Отмечается, что утром 8 октября ВСУ нанесли удар по посёлку Маслова Пристань. В результате атаки частично разрушено здание спортивной школы, под завалами могут находиться люди.
По предварительным данным, погибли как минимум три человека, ещё один получил ранения. На месте работают спасательные службы и бойцы территориальной самообороны. Разбор завалов продолжается.
Гладков отметил, что объект, подвергшийся атаке, относится к социальной инфраструктуре. Власти оказывают необходимую помощь пострадавшим и их семьям.
Это не первая атака на приграничные районы Белгородской области – регион регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ с начала конфликта.
