ВСУ обстреляли спортшколу в Белгородской области, под завалами могут находиться люди

08 октября 2025, 10:02

Гладков: ВСУ обстреляли посёлок Маслова Пристань, разрушено здание спортшколы

Фото: iStock/NiseriN

Белгородская область вновь подверглась атаке со стороны украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.