ВСУ обстреляли спортшколу в Белгородской области, под завалами могут находиться люди

Гладков: ВСУ обстреляли посёлок Маслова Пристань, разрушено здание спортшколы
Фото: iStock/NiseriN

Белгородская область вновь подверглась атаке со стороны украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.



Отмечается, что утром 8 октября ВСУ нанесли удар по посёлку Маслова Пристань. В результате атаки частично разрушено здание спортивной школы, под завалами могут находиться люди.

По предварительным данным, погибли как минимум три человека, ещё один получил ранения. На месте работают спасательные службы и бойцы территориальной самообороны. Разбор завалов продолжается.
Гладков отметил, что объект, подвергшийся атаке, относится к социальной инфраструктуре. Власти оказывают необходимую помощь пострадавшим и их семьям.

Это не первая атака на приграничные районы Белгородской области – регион регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ с начала конфликта.

Анастасия Чинкова

