Путин: Киев пытается наносить удары по абсолютно мирным объектам
Президент России Владимир Путин заявил, что Киев предпринимает попытки наносить удары по абсолютно мирным объектам в Российской Федерации, пишет РИА Новости.
Глава государства сделал это заявление во время своей поездки в Северо-Западный федеральный округ. Он подчеркнул, что такие атаки не принесут Киеву никакой пользы.
«Киевский режим, стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи, пытается наносить удары вглубь российской территории по абсолютно мирным объектам, это ему не поможет», — сказал он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.