Путин: Киев пытается наносить удары по абсолютно мирным объектам

08 октября 2025, 07:56

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что Киев предпринимает попытки наносить удары по абсолютно мирным объектам в Российской Федерации, пишет РИА Новости.





Глава государства сделал это заявление во время своей поездки в Северо-Западный федеральный округ. Он подчеркнул, что такие атаки не принесут Киеву никакой пользы.





«Киевский режим, стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи, пытается наносить удары вглубь российской территории по абсолютно мирным объектам, это ему не поможет», — сказал он.