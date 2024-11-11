Молодые бойцы СВО получат первоочередное право на выплаты на покупку жилья

Украинская военная промышленность может производить вооружения на 20 миллиардов долларов в год, а к следующему 2025 году до 30 миллиардов, пишет Bloomberg, ссылаясь на бывшего министра по стратегическим промышленным отраслям республики Александра Камышина. Сейчас он советник Владимира Зеленского.