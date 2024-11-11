Молодые бойцы СВО получат первоочередное право на выплаты на покупку жилья

Михаил Мишустин (Фото: kremlin.ru)
Молодые участники спецоперации, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получат первоочередное право на выплаты на покупку жилья. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин в рамках совещания с вице-премьерами.
«Теперь у молодых участников специальной военной операции, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, будет первоочередное право на получение денежной выплаты на приобретение квартир или собственного дома», — сказал Мишустин.Он уточнил, что размер выплаты составит около трети от стоимости жилья.
По его словам, эти средства можно будет, в том числе, потратить на первоначальный взнос или погашение ипотеки. Мишустин добавил, что правительство продолжит работу по расширению мер поддержки для участников СВО и членов их семей.
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Элина Позднякова