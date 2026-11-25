Команда из Раменского стала призёром соревнований по чир-спорту
Представительницы Раменского округа из команды «Мунлайт» завоевали бронзовую медаль на соревнованиях по чир-спорту. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Соревнования — первенство и чемпионат округа Люберцы, а также межрегиональный открытый турнир физкультурно-спортивного общества «Спартак» — состоялись 22 ноября
«Мунлайт» заняла третье место в дисциплине «чирлидинг-стант» в юношеской категории», — отмечается в сообщении.Высокий уровень подготовки показала ещё команда из Раменского округа — «Мунлайт-мини». В категории «дети» она заняла пятое место.
Кроме того, раменчанка Анна Пархоменко выиграла серебряную медаль в дисциплине «чирлидинг-соло» среди детей на турнире «Спартака».