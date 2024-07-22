Момент атаки дрона на Туапсинский НПЗ попал на видео

Фото: iStock/NiseriN
Дроны украинской армии атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Туапсе. Кадры публикует Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что в результате ударов повреждения получила инфраструктура предприятия. На площади 50 квадратных метров появилось возгорание.
Согласно информации оперативного штаба Краснодарского края, в ликвидации пожара принимали участие 91 специалист и 31 единица техники. По предварительным данным, никто не пострадал.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
В Туапсе НПЗ загорелся после падения обломков БПЛА
В Белгородской области умерла женщина, раненная при атаке ВСУ
ВС РФ освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее под Харьковом: последние новости СВО
Согласно информации оперативного штаба Краснодарского края, в ликвидации пожара принимали участие 91 специалист и 31 единица техники. По предварительным данным, никто не пострадал.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
В Туапсе НПЗ загорелся после падения обломков БПЛА
В Белгородской области умерла женщина, раненная при атаке ВСУ
ВС РФ освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее под Харьковом: последние новости СВО
Екатерина Коршунова