Момент падения обломков БПЛА на частный сектор в Зеленограде попал на видео
Момент падения обломков беспилотника на частный сектор в подмосковном Зеленограде попал на видео. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
Происшествия случилось около 0:30 по местному времени. Как рассказали очевидцы, инцидент произошел в Андреевке. Пострадавших из-за падения обломков удалось избежать. На месте работают экстренные службы. Официальные источники пока никак не комментировали данную информацию.
На фоне этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о сбитии еще одного беспилотника на подлете к Москве. Из-за атаки украинских дронов была ограничена работа аэропорта Шереметьево. Воздушная гавань не отправляет и не принимает рейсы из соображений безопасности.
Читайте также: