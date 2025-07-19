Слюсарь: в Ростовской области есть раненый и загорелись дома из-за атаки БПЛА

19 июля 2025, 01:07

Фото: iStock/yucelyilmaz

В Ростовской области пострадал человек, загорелись частные дома и выбило электричество из-за атаки беспилотников на регион. Об этом сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.





В микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского по улице Советской начался пожар в нескольких частных домах из-за падения обломков БПЛА. Предварительно, в инциденте пострадал один человек.





«В Каменском районе из-за атаки БПЛА произошло загорание трансформатора и отключение высоковольтной линии. В зоне отключения пять населенных пунктов, где живут около двух тысяч человек», — рассказал Слюсарь.