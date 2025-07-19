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В Подмосковье прогремело не менее 8 взрывов на фоне атаки дронов ВСУ на регион

Фото: iStock/dzika_mrowka

В районе подмосковных Нахабино, Зеленограда и Истры прогремело на фоне атаки украинских беспилотников на регион. Об этом сообщает Shot.



Взрывы прогремели в районе 0:15 по местному времени. На фоне этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о сбитии трех беспилотников на подлете к столице.

К тому же с известно о введении ограничей на полеты в аэропорту Шереметьево. Как отметил представитель Росавиации Артем Кореняко, это сделано для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось об атаке дронов на Ростов-на-Дону и Таганрог. Там прогремело около 10 взрывов.

Иван Мусатов

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