Момент уничтожения украинского БПЛА в небе над Раменским попал на видео

Фото: istockphoto.com/ru/aapsky
Момент уничтожения украинского дрона в небе над Раменским попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал SHOT.
На кадрах можно заметить летящий беспилотный летательный аппарат. Буквально через несколько секунд он взорвался в воздухе.
По данным мэра Москвы Сергея Собянина, всего было ликвидировано 32 дрона. Опасность БПЛА отменена в Раменском и Жуковском округах.
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Екатерина Коршунова