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Момент уничтожения украинского БПЛА в небе над Раменским попал на видео

SHOT опубликовал кадры уничтожения украинского БПЛА в небе над Раменским
Фото: istockphoto.com/ru/aapsky

Фото: istockphoto.com/ru/aapsky

Момент уничтожения украинского дрона в небе над Раменским попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал SHOT.


На кадрах можно заметить летящий беспилотный летательный аппарат. Буквально через несколько секунд он взорвался в воздухе.




По данным мэра Москвы Сергея Собянина, всего было ликвидировано 32 дрона. Опасность БПЛА отменена в Раменском и Жуковском округах.

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#раменский район
Воробьёв сообщил об одном пострадавшем при атаке БПЛА в Подмосковье
Женщина попала с ожогами в реанимацию после атаки дронов в Московской области
10 ноября 2024, 11:15

Фото: istockphoto.com/ru/Iulianna Est

В Подмосковье от осколков во время атаки дронов пострадала женщина. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Воробьёв.
Пострадавшей 52 года. В результате вражеской атаки женщина получила ожоги лица, шеи и рук.

На данный момент она находится в реанимации, уточнил Воробьёв. По его словам, пострадавшей окажут необходимую медицинскую помощь. Иные подробности в настоящее время не уточняются.

Сегодня, 10 ноября, российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 32 украинских беспилотных летательных аппарата, которые летели на Москву.

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#бпла
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#пво
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Рогов: Зеленский после победы Трампа подчищает документы о военных расходах
10 ноября 2024, 10:35

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

После победы на президентских выборах в США Дональда Трампа в окружении Зеленского началась спешная зачистка всей документации, связанной с военными расходами.
Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В разговоре с РИА Новости он пояснил, что правятся или просто уничтожаются все документы, связанные с поставками вооружений, боеприпасов и выделением денег на эти цели. Причём делается это совместно с натовскими и американскими чиновниками.

По словам Рогова, целью таких действий является желание скрыть многочисленные факты махинаций и разворовывания средств, так как у главы киевского режима есть чёткое понимание, что после вступления в должность вновь избранный президент США Трамп начнёт полную ревизию всех военных поставок на Украину.

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#поставки
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В Калужской области загорелся гаражный кооператив после атаки БПЛА
Шапша: в Калужской области загорелся гаражный кооператив после атаки БПЛА
10 ноября 2024, 10:25

Фото: istockphoto.com/ru/grafoto

Возгорание на территории гаражного кооператива произошло в Калужской области в результате атаки беспилотника. Об этом написал губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Уточняется, что пожар в кооперативе произошел в городе Сосенский. На месте работают сотрудники экстренных служб, добавил Шапша.

Губернатор также дал поручение главе администрации района организовать оперативный штаб для оценки полученных повреждений и оперативного оказания помощи при необходимости.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#бпла
#калужская область
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В Раменском женщина пострадала из-за упавшего дрона ВСУ
Воробьёв: в Раменском после падения БПЛА горят 2 дома, женщина получила ожоги
10 ноября 2024, 10:15

Фото: istockphoto.com/ru/kieferpix

В Раменском после падения украинского дрона загорелись два дома в поселке Становое, пострадала 52-летняя женщина. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Уточняется, что пострадавшую госпитализировали с ожогами лица, шеи и рук. Ее состояние оценивается, как средней тяжести. В настоящее время она находится в реанимации.

«Обязательно быстро окажем всю необходимую помощь», — написал Воробьёв.

По словам главы Подмосковья, на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщал о 32 сбитых украинских БПЛА, летевших на Москву.

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#помощь
#происшествия
#воробьёв
#пво
#раменский район
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Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника, летевших на Москву
Собянин: силы ПВО сбили 32 украинских дрона, летевших на Москву
10 ноября 2024, 10:04

Фото: istockphoto.com/ru/e-crow

Системы противовоздушной обороны отражают массированный налет дронов ВСУ на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Уточняется, что средства ПВО сбили еще семь вражеских БПЛА в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна. На данный момент ликвидировано 32 беспилотника, которые летели на Москву, добавил Собянин.

Ранее столичный градоначальник сообщал о 25 дронах, перехваченных в Раменском, Домодедово и Коломне. По предварительной информации, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет, заключил Собянин.

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Премьер Польши Туск допустил подготовку США плана прекращения огня на Украине
10 ноября 2024, 09:39

Дональд Туск (Фото: riamediabank.ru/Алексей Витвицкий)

Срок окончания боевых действий на Украине может быть определён сразу после вступления Дональда Трампа в должность президента США. От американцев можно ожидать официальных предложений по прекращению огня.
Такое мнение высказал на пресс-конференции премьер-министр Польши Дональд Туск. По его мнению, реализация такого плана будет непременно подразумевать сокращение обязательств США перед Европой.

Ещё во время своей предвыборной кампании кандидат от республиканцев и экс-президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае своей победы на выборах он сумеет остановить конфликт на Украине за одни сутки. Выборы президента США прошли 5 ноября и Трамп вернётся в Белый дом спустя четыре года. Инаугурация состоится 20 января.

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Собянин: В Раменском сбили четыре летевших на Москву украинских БПЛА
10 ноября 2024, 09:14

Фото: istockphoto/Oselote

Дежурными силами противовоздушной обороны в Раменском городском округе сбиты ещё два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. До этого уже были уничтожены два БПЛА ВСУ в том же районе.
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В своём телеграм-канале он отметил, что в результате падения обломков дронов никто не пострадал. Повреждений наземной инфраструктуры также не отмечено. На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранители. Системы ПВО продолжают оставаться в состоянии полной боевой готовности.

Ранее Собянин уже сообщал об отражении силами ПВО атаки двух украинских беспилотников. Они были ликвидированы в том же Раменском городском округе. В аэропортах Москвы Домодедово и Жуковский введены временные ограничения. Воздушные гавани не принимают и не отправляют самолёты.

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Губернатор Богомаз: Силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников
10 ноября 2024, 07:17

Фото: istockphoto/rancho_runner

Киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки на российский регион. Силы противовоздушной обороны уничтожают дроны ВСУ, пытающиеся наносить удары по объектам на территории Брянской области.
Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что дежурные системы ПВО продолжают работу по обнаружению и уничтожению либо подавлению при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских беспилотников. Он также призвал граждан соблюдать необходимые меры безопасности.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 ноября дежурными системами ПВО были ликвидированы три БПЛА ВСУ. По словам губернатора области, по предварительным данным в результате падения обломков беспилотников никто не пострадал, нарушений инфраструктуры также не отмечено. На месте работают сотрудники экстренных служб.

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Глава разведки Франции Лернер посетил Киев для обсуждения военных сил РФ и КНДР
10 ноября 2024, 06:55

Фото: istockphoto/znm

Глава внешней разведки Франции DGSE Николя Лернер посетил Киев. В столице Украины он обсуждал с коллегами Вооружённые силы РФ и военных Северной Кореи.
Об этом пишет французская газета Le Mond со ссылкой на неназванный дипломатический источник. В публикации уточнялось, что поездка состоялась 4-5 ноября. Других подробностей визита главы французской разведки в Киев газета не приводит.

Ранее Белый дом выразил обеспокоенность по поводу якобы подготовки северокорейских военных к участию в украинском конфликте на стороне России. Однако официальный представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер признал, что у военного ведомства нет данных, подтверждающих информацию СМИ о якобы участии военнослужащих из КНДР в боевых действиях.

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#разведка
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