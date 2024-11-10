В Калужской области загорелся гаражный кооператив после атаки БПЛА

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Возгорание на территории гаражного кооператива произошло в Калужской области в результате атаки беспилотника. Об этом написал губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Уточняется, что пожар в кооперативе произошел в городе Сосенский. На месте работают сотрудники экстренных служб, добавил Шапша.
Губернатор также дал поручение главе администрации района организовать оперативный штаб для оценки полученных повреждений и оперативного оказания помощи при необходимости.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Губернатор также дал поручение главе администрации района организовать оперативный штаб для оценки полученных повреждений и оперативного оказания помощи при необходимости.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова