В Раменском женщина пострадала из-за упавшего дрона ВСУ

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В Раменском после падения украинского дрона загорелись два дома в поселке Становое, пострадала 52-летняя женщина. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Уточняется, что пострадавшую госпитализировали с ожогами лица, шеи и рук. Ее состояние оценивается, как средней тяжести. В настоящее время она находится в реанимации.
По словам главы Подмосковья, на месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщал о 32 сбитых украинских БПЛА, летевших на Москву.
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«Обязательно быстро окажем всю необходимую помощь», — написал Воробьёв.
По словам главы Подмосковья, на месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщал о 32 сбитых украинских БПЛА, летевших на Москву.
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Екатерина Коршунова