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Стало известно, каким образом ВСУ подорвали ГИС «Суджа»

Mash: Трубу ГИС «Суджа» заминировали динамитом
Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

ВСУ заминировали динамитом трубу «Прогресс» газоизмерительной станции «Суджа», пишет Mash.
Так, по данным Минобороны РФ, в ночь на 21 марта ВСУ подорвали ГИС «Суджа», через которую ранее осуществлялась прокачка более 40 млн кубометров газа в сутки в страны Европы.

Там было четыре трубы, которые идут на Украину и дальше расходятся в разных направлениях. Первую взорвали «Уренгой — Помары — Ужгород» взорвали 18 еще марта. 21 марта боевики подорвали вторую ветку под названием «Прогресс». Обе взорванные трубы заточены на Европу. При этом целыми остались две трубы, идущие на Киев.

Отмечается, что первого января в трубах были закрыты задвижки, чтобы газ не поступал, однако внутри были остатки, которые и загорелись. Повреждено 30 метров трубы. Однако при необходимости их можно будет отремонтировать.

С 7 августа 2024 года ГИС «Суджа» находится на территории, оккупированной ВСУ.

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Минобороны назвало число потерянных танков ВСУ в боях на курском направлении
21 марта 2025, 15:40

Фото: iStock/Anthony SEJOURNE

За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 400 танков, сообщает Минобороны РФ.
Как ранее информировало ведомство, армия России за прошедшую неделю нанесла по объектам противника 13 групповых ударов. В результате была поражена инфраструктура военных аэродромов на Украине, под удар попали цеха сборки, места хранения и подготовки операторов БПЛА, склады боеприпасов и пункты временной дислокации боевиков ВСУ.

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Президент Литвы заявил о готовности направить военных на Украину
Президент Науседа: Литва готова направить войска на Украину
21 марта 2025, 15:18

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Власти Литвы выразили готовность направить на Украину войска в качестве поддержки. Однако для реализации решения его должны поддержать и другие страны коалиции, помогающей Киеву, сообщил президент республики Гитанас Науседа.
Глава государства, слова которого приводят украинские СМИ, заявил, что Литва говорит о конкретной численности военных, которые могут отправиться на Украину. Однако должно быть согласие всех стран коалиции для оказания такой помощи.

Ранее литовский президент заявил, что страна готовится к конфликту НАТО и России, который, по его словам, может вспыхнуть до 2030 года. На случай такого развития событий Литва уже в текущем году полностью подготовит специальное военное подразделение. Также он добавил, что при снятии с России санкционных ограничений, у Литвы будет менее пяти лет на подготовку к конфликту.

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Появились подробности подрыва боевиками ВСУ газоизмерительной станции «Суджа»
МО РФ: подрыв ВСУ станции «Суджа» является намеренной провокацией Киева
21 марта 2025, 15:12

Фото: iStock/dzika_mrowka

ВСУ подорвали газоизмерительную станцию «Суджа» для дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа. Об этом 21 марта заявили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства России, в ночь на 21 марта ВСУ подорвали газоизмерительную станцию «Суджа», через которую ранее осуществлялась прокачка более 40 млн кубометров газа в сутки в страны Европы.

Этот объект находится под контролем ВСУ с 7 августа 2024 года. Украинские боевики использовали станцию в качестве одного из своих «безопасных» логистических пунктов, рассказали в ведомстве.

«Таким образом, осуществленный отступающими с территории Курской области подразделениями ВСУ подрыв важного российского энергетического объекта, является намеренной провокацией киевского режима, которую следует рассматривать в общем ряду недавних ударов по энергетической инфраструктуре РФ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что удар был нанесен с целью дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа.

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«Дрожала вся Одесса»: военэксперт назвал причину мощного удара по городу
Военэксперт Дандыкин: удар по Одессе стал ответом ВС РФ за атаку на Энгельс
21 марта 2025, 14:49

Фото: iStock/Leonid Ikan

Мощный удар, нанесенный, предположительно, ВС РФ по военным объектам ВСУ в Одессе, стал ответом на атаку БПЛА на Энгельс. Так считает военный эксперт Василий Дандыкин.
«Думаю, это в том числе ответка за налет БПЛА на аэродром в Энгельсе. Плюс плановые действия ВС РФ. Одесса представляет для Киева интерес в плане логистики поставок оружия. Один из двух основных. Один — авиационный — в Польше, а тут через Дунай, через Румынию. Выносить нужно портовую инфраструктуру ВСУ, так как она не относится к энергетике», — рассказал Дандыкин в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, из города ему передали, что дрожала вся Одесса, а такого удара не было с начала СВО.

Военный эксперт добавил, что после удара по Одессе ВС РФ ударили по объектам ВСУ в Харькове и еще некоторым местам.

Так, Дандыкин считает, что Россия ответила Украине за атаку на Энгельс более мощным ударом, так как имеет ракеты, которые ВСУ не могут сбить.

Город Энгельс атаковали 20 марта украинские беспилотники типа PD-2 и «Лютый», а также неизвестные дроны кустарной сборки. Все они были запущены из пяти регионов Украины. Всего в результате атаки БПЛА на Саратовскую область пострадало 10 человек.

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Подмосковный омбудсмен Фаевская встретилась в госпитале с участниками СВО
21 марта 2025, 14:45

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская встретились с участниками спецоперации в военном клиническом госпитале Подольска. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
Вместе с Фаевской в госпиталь приехал военный прокурор Военной прокуратуры Подольского гарнизона, полковник юстиции Виктор Билык.
«Провели встречу с бойцами в военном госпитале Подольска, где также проходят лечение и медицинскую реабилитацию жители Московской области. На встрече присутствовали 20 бойцов из разных муниципалитетов Подмосковья. Мы хотели поддержать наших ребят, поэтому привезли им небольшие сувениры и узнали, что их беспокоит. Рассказали о реабилитации и выплатах, доступных в регионе, о том, как их можно получить. Постарались ответить на все вопросы. Также приняли письменные обращения, которые требуют дополнительного рассмотрения», – рассказала Фаевская.
«Я из Серпухова. В данный момент нахожусь на лечении с 19 февраля. Здесь мне оказывают всю возможную помощь для скорейшего выздоровления, хорошо кормят. Я занимаюсь лечебной физкультурой, у меня хорошие соседи по палате. Здесь действительно есть возможность отдохнуть и немножко забыться от боевых будней», – поделился один из бойцов после встречи.
Билык в ходе встречи рассказал, как и по каким вопросам можно обратиться в военную прокуратуру. Также бойцы узнали о деятельности филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области.

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