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ВСУ заминировали динамитом трубу «Прогресс» газоизмерительной станции «Суджа», пишет Mash.
Так, по данным Минобороны РФ, в ночь на 21 марта ВСУ подорвали ГИС «Суджа», через которую ранее осуществлялась прокачка более 40 млн кубометров газа в сутки в страны Европы.
Там было четыре трубы, которые идут на Украину и дальше расходятся в разных направлениях. Первую взорвали «Уренгой — Помары — Ужгород» взорвали 18 еще марта. 21 марта боевики подорвали вторую ветку под названием «Прогресс». Обе взорванные трубы заточены на Европу. При этом целыми остались две трубы, идущие на Киев.
Отмечается, что первого января в трубах были закрыты задвижки, чтобы газ не поступал, однако внутри были остатки, которые и загорелись. Повреждено 30 метров трубы. Однако при необходимости их можно будет отремонтировать.
С 7 августа 2024 года ГИС «Суджа» находится на территории, оккупированной ВСУ.
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Там было четыре трубы, которые идут на Украину и дальше расходятся в разных направлениях. Первую взорвали «Уренгой — Помары — Ужгород» взорвали 18 еще марта. 21 марта боевики подорвали вторую ветку под названием «Прогресс». Обе взорванные трубы заточены на Европу. При этом целыми остались две трубы, идущие на Киев.
Отмечается, что первого января в трубах были закрыты задвижки, чтобы газ не поступал, однако внутри были остатки, которые и загорелись. Повреждено 30 метров трубы. Однако при необходимости их можно будет отремонтировать.
С 7 августа 2024 года ГИС «Суджа» находится на территории, оккупированной ВСУ.
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Элина Позднякова