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ВСУ подорвали газоизмерительную станцию «Суджа» для дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа. Об этом 21 марта заявили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства России, в ночь на 21 марта ВСУ подорвали газоизмерительную станцию «Суджа», через которую ранее осуществлялась прокачка более 40 млн кубометров газа в сутки в страны Европы.
Этот объект находится под контролем ВСУ с 7 августа 2024 года. Украинские боевики использовали станцию в качестве одного из своих «безопасных» логистических пунктов, рассказали в ведомстве.
Уточняется, что удар был нанесен с целью дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа.
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Этот объект находится под контролем ВСУ с 7 августа 2024 года. Украинские боевики использовали станцию в качестве одного из своих «безопасных» логистических пунктов, рассказали в ведомстве.
«Таким образом, осуществленный отступающими с территории Курской области подразделениями ВСУ подрыв важного российского энергетического объекта, является намеренной провокацией киевского режима, которую следует рассматривать в общем ряду недавних ударов по энергетической инфраструктуре РФ», — говорится в сообщении.
Уточняется, что удар был нанесен с целью дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа.
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Элина Позднякова