24 июля 2025, 16:54

«Страна»: На Украине запустили план из трех этапов по свержению Зеленского

Владимир Зеленский

Владимира Зеленского свергнут в три этапа, поскольку он «моргнул» и показал слабость. Об этом в четверг, 24 июля, со ссылкой на источники пишут украинские СМИ.