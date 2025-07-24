«Моргнул»: украинские СМИ назвали этапы свержения Зеленского
Владимира Зеленского свергнут в три этапа, поскольку он «моргнул» и показал слабость. Об этом в четверг, 24 июля, со ссылкой на источники пишут украинские СМИ.
По предположениям источников, первым этапом станет передача власти Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ). Затем в жертву принесут так называемого «серого кардинала» Андрея Ермака с главой правительства Юлией Свириденко, тем самым обезглавив окружение бывшего комика. Дальше Зеленского ждет унизительный выбор: стать «свадебным генералом» или с позором сложить полномочия.
При этом украинские журналисты пишут, что уход Зеленского не будет означать завершение боевых действий. В конечном итоге Украину ждет «полный разгром, либо принятие российских условий мира».
Авторы отмечают, что сейчас готовятся некие «информационные бомбы» с компроматом на окружение Зеленского, чтобы в протесты вступили ВСУ.
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