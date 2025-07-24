«Сидят недовольные, фыркают»: что обидело делегацию Украины на переговорах в Стамбуле

24 июля 2025, 15:28

RT: украинские дипломаты возмутились из-за близко поставленных столов делегаций

Фото: iStock/Diy13

Украинские дипломаты на переговорах в стамбульском дворце Чираган были возмущены тем, что столы делегаций поставили рядом друг к другом. При этом перестановка мебели была обусловлена палящим солнцем. Об этом сообщает корреспондент телеканала RT Константин Придыбайло.





По его наблюдениям, расстояние между столами сократилось до одного метра. Если российские дипломаты на это никак не отреагировали, то украинские не скрывали своего раздражения.

«Наших это вообще никак не напрягает. По украинским лицам видно, что им не очень приятно. Что-то они там фыркают, сидят недовольные и пытаются только на украинской мове разговаривать», — поделился журналист.