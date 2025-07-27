Достижения.рф

Омбудсмен Морозова: ВСУ намеренно атакуют мирных жителей Донбасса с 2014 года

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинская армия с 2014 года намеренно атакует мирных жителей Донбасса. Об этом для РИА Новости рассказала уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.



В особенности эксперт отметила атаки ВСУ по гражданским объектам Донбасса с начала спецоперации. Одной из первых под удар попала школа №50 в Горловке, в результате чего погибло двое учителей.

К тому же Морозова напомнила о ракетном ударе по детской площадке в Макеевке. Тогда погибли трое детей и один взрослый. Семеро малышей получили ранения.

По данным омбудсмена, на момент 26 июля в ДНР за весь период агрессии Украины погибли 247 детей. Ранения получил 1021 ребенок.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0