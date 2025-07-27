Омбудсмен Морозова: ВСУ намеренно атакуют мирных жителей Донбасса с 2014 года
Украинская армия с 2014 года намеренно атакует мирных жителей Донбасса. Об этом для РИА Новости рассказала уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
В особенности эксперт отметила атаки ВСУ по гражданским объектам Донбасса с начала спецоперации. Одной из первых под удар попала школа №50 в Горловке, в результате чего погибло двое учителей.
К тому же Морозова напомнила о ракетном ударе по детской площадке в Макеевке. Тогда погибли трое детей и один взрослый. Семеро малышей получили ранения.
По данным омбудсмена, на момент 26 июля в ДНР за весь период агрессии Украины погибли 247 детей. Ранения получил 1021 ребенок.
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