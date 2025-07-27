Росавиация: в аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова введены ограничения
В аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.
Отмечается, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
«Аэропорты Нижний Новгород (Стригино) и Псков. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — передает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.
Ранее соответствующие ограничения вводились в аэропорту Волгограда. Там временно прекратили принимать и выпускать самолеты для обеспечения безопасности полетов. На фоне этого стало известно об атаке беспилотников на регион.
К тому же ограничения введены и в аэропорту Калуги.