Морпехи ЧФ взяли в плен под Курском 19 украинских диверсантов

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Группу из 19 украинских диверсантов взяли в плен российские морпехи в Курской области, сообщает РИА Новости, ссылаясь на силовиков. Захват противника произошел у населенного пункта Ольговка.
Боевики ВСУ попытались прорвать оборону ВС РФ под Курском с утра, 6 августа. Украинские радикалы получили отпор со стороны ВС РФ, Росгвардии и пограничников. Ожесточенные бои в регионе продолжаются и сейчас.
Противник перекидывает силы с фронтов. Кроме того, накануне стало известно, что натовская бронемашина Senator была получена Киевом перед нападением на приграничье.
Некоторые украинские военнослужащие переходят на сторону ВС РФ, не желая вести боевые действия против мирных граждан.
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Противник перекидывает силы с фронтов. Кроме того, накануне стало известно, что натовская бронемашина Senator была получена Киевом перед нападением на приграничье.
Некоторые украинские военнослужащие переходят на сторону ВС РФ, не желая вести боевые действия против мирных граждан.
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Никита Кротов