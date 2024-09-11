В Днепропетровске прогремели взрывы

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В украинском Днепропетровске прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на местные паблики.
«О взрывах в Днепре сообщают местные паблики», — говорится в сообщении.
До этого там объявляли воздушную тревогу. Кроме того, сирены звучали
в Киевской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях Украины.
По данным главы областной администрации Сергея Лысака, в городе Никополь Днепропетровской области поражены инфраструктурные объекты. Однако он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Также Лысак не раскрыл и степень их поврежденности.
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