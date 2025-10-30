ВСУ уничтожают тела сослуживцев с дронов
Стрелок Южного военного округа с позывным «Горец» сообщил о шокирующих действиях украинских боевиков. Он стал свидетелем, как дроны сбрасывают боеприпасы на тела погибших сослуживцев, пишет РИА Новости.
По словам военного, возле блиндажа врагов лежали три трупа. Беспилотники подлетали и разбрасывали останки по разным местам.
«Мне жалко этих людей», — поделился он своими чувствами.
Дроны регулярно возвращались к месту, где находились тела.
«Каждые 25 минут прилетала «Баба-яга», скидывала и взрывала», — рассказал военнослужащий.
Несмотря на близость их блиндажа, атаки не затрагивали его команду, так как враги сосредоточились на останках.
