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Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота РФ уничтожили оборонительные позиции украинской армии, сооружённые в Курской области. Об этом рассказал сотрудник российского силового ведомства.
В разговоре с РИА Новости источник сообщил, что позиции ВСУ были оборудованы явно наспех и не отличались высокой надёжностью и защищённостью. Собеседник также передал в распоряжение агентства видеозапись, на которой можно увидеть захваченное пулемётное гнездо и уничтоженный украинский расчёт.
Ранее бойцы 810-й бригады морской пехоты ЧФ уничтожили моторизированную колонну 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. В ходе боёв в районе деревни Спальное Курской области морпехи захватили в плен 18 украинских штурмовиков.
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Александр Бойцов