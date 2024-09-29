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Генштаб ВСУ отчитался о «мощнейшем ударе» по арсеналу с ракетами в Волгоградской области, однако вскоре выяснилось, что на представленных фото и видео запечатлен пожар в Дубае в 2021 году. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны». Вскоре в подтверждение этому нашли и свежие снимки со спутниками.
По информации канала, сегодня, 29 сентября, Генштаб ВСУ заявил о поражении склада «Котлубань», заверяя, что перед атакой на склад завезли иранские ракеты. Украинский генеральный штаб писал, что после удара на территории арсенала начался пожар и детонация боеприпасов.
Отмечается, что через некоторое время удалось выяснить — на прикрепленном видео запечатлен пожар в Дубае в 2021 году. Вслед за этим появились снимки со спутниками, где видна сгоревшая в поле трава, а склад остался цел и невредим.
Ранее сообщалось, что данные, которые распространили украинские СМИ об убийстве полковника ВС РФ Алексея Коломейцева в Коломне оказались ложными. Отмечалось, что Коломейцев жив, находится на пенсии и не является действующим военным, а украинская разведка сделала очередные промахи.
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Отмечается, что через некоторое время удалось выяснить — на прикрепленном видео запечатлен пожар в Дубае в 2021 году. Вслед за этим появились снимки со спутниками, где видна сгоревшая в поле трава, а склад остался цел и невредим.
Ранее сообщалось, что данные, которые распространили украинские СМИ об убийстве полковника ВС РФ Алексея Коломейцева в Коломне оказались ложными. Отмечалось, что Коломейцев жив, находится на пенсии и не является действующим военным, а украинская разведка сделала очередные промахи.
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Данил Пономарев