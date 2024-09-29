Спрогнозированы дальнейшие действия России после освобождения Макеевки

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Освобождение Макеевки в ЛНР может открыть российским военным доступ к другим населённым пунктам. Об этом заявил военный эксперт, экс-офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук, слова которого приводит газета «Московский комсомолец».
Он отметил, что Макеевка была одним из центральных промышленных и этнических центров, который Украина на продолжении 12 лет готовила к обороне. Можно сказать, что город превратили в крепость, о которой не раз заявляли как о настолько крепкой, что российские войска точно никогда не смогут взять её.
Матвийчук предположил, что далее ВС РФ могут начать освобождать Днепропетровск.
Ранее в этот день сообщалось, что силами подразделений группировки войск «Запад» удалось взять под контроль Макеевку в ЛНР.
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Матвийчук предположил, что далее ВС РФ могут начать освобождать Днепропетровск.
Ранее в этот день сообщалось, что силами подразделений группировки войск «Запад» удалось взять под контроль Макеевку в ЛНР.
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Анастасия Чинкова