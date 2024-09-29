Военкор опроверг заявление украинской разведки об убийстве полковника в Подмосковье

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Данные, которые распространили украинские СМИ об убийстве полковника ВС РФ Алексея Коломейцева в Коломне, оказались ложными. Об этом написал российский военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo.
По словам Пегова, Коломейцев жив, находится на пенсии и не является действующим военным. Журналист отметил, что украинская разведка сделала очередные промахи.
Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины заявило об убийстве полковника российской армии Алексея Коломейцева в подмосковной Коломне. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Если нет побед на поле боя, то их обязательно нужно придумать», — отметил военкор.
Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины заявило об убийстве полковника российской армии Алексея Коломейцева в подмосковной Коломне. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова