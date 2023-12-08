СМИ: у Украины может не быть крупных контрнаступлений до 2025 года

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У Украины, возможно, не получится провести следующее крупное контрнаступление до 2025 года. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов и военных стратегов.
Ранее сообщалось, что отряды подразделения «Север-V» Южной группировки войск захватили опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Богдановка в ДНР и продолжают вести наступательные действия на этом направлении. Об этом РИА Новости сообщил один из командиров данного подразделения.
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