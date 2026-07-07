СМИ написали, сколько заработает за три концерта раскритиковавший СВО Агутин

07 июля 2026, 23:04

Раскритиковавший СВО Агутин заработает почти миллиард рублей за три концерта

Леонид Агутин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В предстоящем летнем сезоне гастрольный тур Леонида Агутина демонстрирует впечатляющие финансовые показатели. Об этом стало известно 7 июля.