СМИ написали, сколько заработает за три концерта раскритиковавший СВО Агутин
В предстоящем летнем сезоне гастрольный тур Леонида Агутина демонстрирует впечатляющие финансовые показатели. Об этом стало известно 7 июля.
По данным, полученным корреспондентом URA.RU, общая стоимость реализованных билетов на три концерта артиста уже превысила 844,6 миллиона рублей. Два из трех запланированных выступлений еще впереди.
Концерт, прошедший 4 июля в Екатеринбурге, принес организаторам 114,63 млн рублей. Вместимость арены составляет 35 тысяч мест, при этом невостребованными остались 2 438 билетов на сумму 10,78 млн рублей — это не позволило достичь максимальной выручки в 122,41 млн рублей. Отмечается, что VIP-ложи на 15 персон стоимостью 300 тысяч рублей раскупили практически полностью.
Самым ожидаемым и кассовым событием тура должен стать московский концерт 18 июля. На текущий момент продажи в столице достигли 666,99 млн рублей при потенциале полного аншлага в 696 млн рублей. Однако пока свободны 4 773 билета на общую сумму 29,02 млн рублей. Среди доступных предложений — премиальная ложа на 23 места ценой 1 035 000 рублей. Стадион готов принять до 81 тысячи зрителей.
Завершающее выступление запланировали на 25 июля в Сочи, где реализовали билетов на 62,96 млн рублей из возможных 78,05 млн. Непроданными числятся 1 927 билетов на сумму 15,1 млн рублей. Местную ложу на 15 человек оценили в 460 тысяч рублей, а вместимость сочинской арены составляет 12 тысяч мест. Если два предстоящих концерта соберут полные залы, их суммарная выручка составит 774,06 млн рублей, а общий сбор трех шоу достигнет 896,46 млн рублей.
В 2022 году Агутин публиковал в соцсетях критические замечания в адрес специальной военной операции, впоследствии удалив эти записи. В недавнем интервью певец признался, что испытывает к Родине неразделенные чувства и предположил, что лишь около 20% его поклонников по-настоящему глубоко понимают смысл его песен.
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