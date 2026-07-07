Теракт в Дамаске: назвали возможного организатора
Взрывы в Дамаске могло спланировать Главное управление разведки Украины (ГУР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Источник СМИ утверждает, что целью провокации было создать ситуацию, при которой сотрудники ГУР якобы предупредили бы президента Франции Эмманюэля Макрона о готовящемся теракте, чтобы «спасти ему жизнь». Однако, по данным российских спецслужб, французские коллеги самостоятельно выявили угрозу до того, как украинская сторона успела реализовать свой замысел.
Ранее арабские СМИ сообщили, что в одном из районов сирийской столицы сработали два самодельных взрывных устройства. Инцидент произошёл неподалёку от здания Министерства туризма Сирии, а также в непосредственной близости от отеля, где остановился французский лидер, прибывший в Дамаск с визитом.
Перед этим Макрон пообещал жесткий ответ фанатам-бунтовщикам, разгромившим Париж. Подробности в нашем материале.
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