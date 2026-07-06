«Мощный удар для ВСУ»: военэксперт оценил значение падения Константиновки
Военэксперт Клинцевич: взятие Константиновки приближает полное освобождение ДНР
Полное освобождение Константиновки от ВСУ приближает финальную битву за Донбасс. Об этом сообщил военный эксперт Франц Клинцевич.
По его словам, Константиновка была ключевым логистическим узлом для ВСУ и имела огромную важность для снабжения и функционирования Краматорска, Славянска и Дружковки. Украинские военные тщательно готовили оборону города и пытались удержать его любой ценой, поскольку он обеспечивал жизнеспособность всего региона.
«Если дальше дело пойдет так, то, я думаю, мы, наверное, месяца через три-четыре сможем в этом плане сказать, что территория ДНР полностью освобождена. А дальше — демилитаризация, создание буферной зоны, ликвидация угрозы для наших людей и территории. Победа будет за нами, это правда», — отметил Клинцевич в разговоре с Life.ru.
Он подчеркнул, что падение Константиновки приведет к потере поддержки Славянска и Краматорска. Кроме того, это событие стало мощным ударом для ВСУ и приближением скорого освобождения ДНР, заключил военный эксперт.