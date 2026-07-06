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«Мощный удар для ВСУ»: военэксперт оценил значение падения Константиновки

Военэксперт Клинцевич: взятие Константиновки приближает полное освобождение ДНР
Фото: iStock/gorodenkoff

Полное освобождение Константиновки от ВСУ приближает финальную битву за Донбасс. Об этом сообщил военный эксперт Франц Клинцевич.



По его словам, Константиновка была ключевым логистическим узлом для ВСУ и имела огромную важность для снабжения и функционирования Краматорска, Славянска и Дружковки. Украинские военные тщательно готовили оборону города и пытались удержать его любой ценой, поскольку он обеспечивал жизнеспособность всего региона.

«Если дальше дело пойдет так, то, я думаю, мы, наверное, месяца через три-четыре сможем в этом плане сказать, что территория ДНР полностью освобождена. А дальше — демилитаризация, создание буферной зоны, ликвидация угрозы для наших людей и территории. Победа будет за нами, это правда», — отметил Клинцевич в разговоре с Life.ru.

Он подчеркнул, что падение Константиновки приведет к потере поддержки Славянска и Краматорска. Кроме того, это событие стало мощным ударом для ВСУ и приближением скорого освобождения ДНР, заключил военный эксперт.
Элина Позднякова

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