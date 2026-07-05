Бойцы РФ раскрыли тактику стремительного штурма Константиновки

05 июля 2026, 21:20

Военные РФ рассказали RT о манёврах и работе авиации при взятии Константиновки

Фото: Istock/Aleksandr Golubev

Бойцы 1465-го полка 4-й бригады группировки «Юг» рассказали, как вскрывали оборону ВСУ в Константиновке.





В беседе с военкором RT Иваном Полянским военные сообщили, что применили манёвры для обмана противника, раздёргивали его силы с нескольких направлений и нашли самый уязвимый участок.

«Оборона противника организована следующим образом: минирование и большое количество FPV-дронов. Подбирали время, часовые интервалы, двигались. Мы вели параллельно дальнюю разведку, выявляли точки взлётов и посадок. За счёт этого отрабатывали ФАБ туда, артиллерия. Приняли решение идти от здания к зданию, короткими перебежками, контактных боёв не избегали», — рассказал один из военнослужащих.