Бойцы РФ раскрыли тактику стремительного штурма Константиновки
Военные РФ рассказали RT о манёврах и работе авиации при взятии Константиновки
Бойцы 1465-го полка 4-й бригады группировки «Юг» рассказали, как вскрывали оборону ВСУ в Константиновке.
В беседе с военкором RT Иваном Полянским военные сообщили, что применили манёвры для обмана противника, раздёргивали его силы с нескольких направлений и нашли самый уязвимый участок.
«Оборона противника организована следующим образом: минирование и большое количество FPV-дронов. Подбирали время, часовые интервалы, двигались. Мы вели параллельно дальнюю разведку, выявляли точки взлётов и посадок. За счёт этого отрабатывали ФАБ туда, артиллерия. Приняли решение идти от здания к зданию, короткими перебежками, контактных боёв не избегали», — рассказал один из военнослужащих.Оператор БПЛА сосредоточился на поиске площадок запуска гексакоптеров. Он выявлял до трёх точек взлёта «Бабы-яги» за ночь и передавал сведения для авиаударов.
В Минобороны России отметили, что Константиновка входила в число четырёх «городов-крепостей» ВСУ. Дмитрий Медведев назвал освобождение города важным этапом на пути к полному освобождению Донбасса и достижению целей спецоперации.