Путин: освобождение Константиновки позволит установить контроль над всей ДНР
Президент России Владимир Путин заявил, что освобождение Константиновки является важным шагом к восстановлению контроля над всей территорией Донецкой Народной Республики. Об этом он заявил в ходе посещения пункта управления Объединенной группировки войск.
Как заявлял ранее глава государства, освобождение Константиновки стало значимым шагом в захвате славянско-краматорского оборонительного узла украинских вооруженных сил. Этот военный успех является ключом к освобождению всей территории ДНР.
«Безусловно, освобождение Константиновки является ключевым моментом для освобождения всей территории Донецкой Народной Республики», — подчеркнул Путин.Во время беседы с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым Путин заслушал его доклад об успехах российской армии. С начала года освобождено уже 133 населённых пункта.