04 июля 2026, 00:13

Фото: istockphoto/Evgeny555

Президент России Владимир Путин заявил, что освобождение Константиновки является важным шагом к восстановлению контроля над всей территорией Донецкой Народной Республики. Об этом он заявил в ходе посещения пункта управления Объединенной группировки войск.





Как заявлял ранее глава государства, освобождение Константиновки стало значимым шагом в захвате славянско-краматорского оборонительного узла украинских вооруженных сил. Этот военный успех является ключом к освобождению всей территории ДНР.



«Безусловно, освобождение Константиновки является ключевым моментом для освобождения всей территории Донецкой Народной Республики», — подчеркнул Путин.