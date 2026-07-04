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Путин: освобождение Константиновки позволит установить контроль над всей ДНР

Фото: istockphoto/Evgeny555

Президент России Владимир Путин заявил, что освобождение Константиновки является важным шагом к восстановлению контроля над всей территорией Донецкой Народной Республики. Об этом он заявил в ходе посещения пункта управления Объединенной группировки войск.



Как заявлял ранее глава государства, освобождение Константиновки стало значимым шагом в захвате славянско-краматорского оборонительного узла украинских вооруженных сил. Этот военный успех является ключом к освобождению всей территории ДНР.

«Безусловно, освобождение Константиновки является ключевым моментом для освобождения всей территории Донецкой Народной Республики», — подчеркнул Путин.
Во время беседы с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым Путин заслушал его доклад об успехах российской армии. С начала года освобождено уже 133 населённых пункта.
Александр Огарёв

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