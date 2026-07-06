Военэксперт объяснил важность освобождения Константиновки от ВСУ
Военэксперт Кнутов: взятие Константиновки открыло путь для ВС РФ на Краматорск
Освобождение российскими войсками Константиновки в ДНР открыло ворота на Краматорскую агломерацию. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
В разговоре с Общественной Службой Новостей он отметил, что это событие стало важнейшим этапом в спецоперации, который позволит бойцам ВС РФ успешно продвигаться дальше.
«Мы обошли Константиновку с северо-востока и затем двинулись на Дружковку. Освобождение Дружковки позволит дальше двигаться на Краматорск с юга. Далее остаются Долгополье и Красный Лиман, где ВС РФ ведут боевые действия, следом же можно будет двинуться в сторону Изюма и тем самым взять в клещи всю славянско-краматорскую группировку», — пояснил Кнутов.
Он добавил, что такое огневое кольцо сильно осложнит снабжение окруженных украинских военных вооружением и продуктами, что измотает и обескровит группировку ВСУ.
Напомним, о полном освобождении Константиновки стало известно 3 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что стратегическая инициатива на линии боевого соприкосновения полностью перешла к российской армии.