Дмитрий Песков (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)
Западные политики продолжают использовать Украину как инструмент для стратегического поражения России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.
По его словам, Запад активно поддерживает удары ВСУ дальнобойным оружием, чтобы достичь своих целей.
Интервью с Песковым провела 16-летняя журналистка из Луганска Фаина Савенкова, известная своими обращениями в защиту детей Донбасса. В 12 лет она попала в базу сайта «Миротворец» за призыв к ООН.
Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые одобрил применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории.
Некоторое время назад два американских чиновника подтвердили использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для удара по оружейному арсеналу в Брянской области.
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Интервью с Песковым провела 16-летняя журналистка из Луганска Фаина Савенкова, известная своими обращениями в защиту детей Донбасса. В 12 лет она попала в базу сайта «Миротворец» за призыв к ООН.
Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые одобрил применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории.
Некоторое время назад два американских чиновника подтвердили использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для удара по оружейному арсеналу в Брянской области.
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Мария Моисеева