Мошенники вербуют детей через Minecraft
Украинские злоумышленники используют игровую платформу Minecraft для вербовки несовершеннолетних.
По информации Telegram-канала SHOT, детей заставляют похищать деньги у родителей и передавать их курьерам. Схема выглядит так: мошенники находят жертв в игровых чатах Minecraft, после чего переводят общение в Telegram под предлогом обсуждения игровых моментов. Там они начинают психологическое давление.
В одном из недавних случаев пострадал 12-летний школьник из Москвы. В чате с ним связался неизвестный с украинским акцентом, который запугал ребенка заявлениями о якобы летящих в его сторону ракетах.
Затем мальчику написал «сотрудник кибербезопасности Олег Андреевич Сеницкий». Он потребовал включить VPN и продолжил запугивание — заявил, что ребенок якобы передал украинским спецслужбам координаты, что сделает его виновным в ракетном ударе. Злоумышленник угрожал задержанием, если школьник не найдет и не передаст родительские деньги. Однако мальчик заблокировал всех собеседников и сообщил о случившемся матери.
Психологи призывают родителей срочно провести беседы с детьми. Важно объяснить — полиция и спецслужбы не решают серьезные вопросы через несовершеннолетних. Фраза «Не говори родителям, а то будет хуже» — главный маркер манипуляции. Если ребенку страшно или у него что-то требуют, он должен немедленно рассказать взрослым, подчеркивает семейный психолог Галина Рейнталь.
