В «Мошеловке» объяснили, как мошенники обманывают россиян через стационарную связь

Мошенники стали названивать россиянам с городских номеров для усыпления бдительности
Мошенники всё чаще звонят россиянам с городских номеров, поскольку многие до сих пор воспринимают их как признак надёжности. Об этом рассказал РИА Новости эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава.



Аферисты возвращаются к стационарной связи из-за технической простоты. У операторов фиксированной связи почти нет антифрод-инструментов, которыми оснащены мобильные сети, к тому же звонок с «домашнего» номера создаёт у абонента ложное ощущение официальности.

Названы требующие согласия соседей работы на даче
Злоумышленники используют широкий спектр легенд: представляются сотрудниками телеком-операторов, Социального фонда, управляющих компаний, коммунальных служб, горгаза или собеса. Цель всегда одна — выманить персональные данные или код из СМС для доступа к аккаунту жертвы на портале «Госуслуги».

Единственная надёжная защита — собственная бдительность. Следует помнить, что звонок с городского номера не гарантирует безопасность, так как мошенники подделывают любые номера. Ни одна официальная организация никогда не требует по телефону назвать код из сообщений, паспортные данные или совершить финансовые операции.
Мария Моисеева

