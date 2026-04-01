В «Мошеловке» объяснили, как мошенники обманывают россиян через стационарную связь
Мошенники стали названивать россиянам с городских номеров для усыпления бдительности
Мошенники всё чаще звонят россиянам с городских номеров, поскольку многие до сих пор воспринимают их как признак надёжности. Об этом рассказал РИА Новости эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава.
Аферисты возвращаются к стационарной связи из-за технической простоты. У операторов фиксированной связи почти нет антифрод-инструментов, которыми оснащены мобильные сети, к тому же звонок с «домашнего» номера создаёт у абонента ложное ощущение официальности.
Названы требующие согласия соседей работы на даче
Злоумышленники используют широкий спектр легенд: представляются сотрудниками телеком-операторов, Социального фонда, управляющих компаний, коммунальных служб, горгаза или собеса. Цель всегда одна — выманить персональные данные или код из СМС для доступа к аккаунту жертвы на портале «Госуслуги».
Единственная надёжная защита — собственная бдительность. Следует помнить, что звонок с городского номера не гарантирует безопасность, так как мошенники подделывают любые номера. Ни одна официальная организация никогда не требует по телефону назвать код из сообщений, паспортные данные или совершить финансовые операции.