В «Мошеловке» объяснили, как мошенники обманывают россиян через стационарную связь

01 апреля 2026, 03:46

Мошенники стали названивать россиянам с городских номеров для усыпления бдительности

Мошенники всё чаще звонят россиянам с городских номеров, поскольку многие до сих пор воспринимают их как признак надёжности. Об этом рассказал РИА Новости эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава.





Аферисты возвращаются к стационарной связи из-за технической простоты. У операторов фиксированной связи почти нет антифрод-инструментов, которыми оснащены мобильные сети, к тому же звонок с «домашнего» номера создаёт у абонента ложное ощущение официальности.



