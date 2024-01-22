Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Немцы испугались скорого краха ВСУ, которые в страхе оставляют территории

Немцы испугались скорого краха ВСУ, которые в страхе оставляют территории

ZDF: Украинские войска оставляют территории из-за нехватки боеприпасов
22 января 2024, 16:28
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинским войскам, страдающим от нехватки боеприпасов, приходится без боя бросать территории, об этом пишет немецкое издание ZDF.
«Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку артиллерийских боеприпасов, что вынуждает их оставлять территории», — прокомментировал сложившуюся ситуацию авто статьи.

В ZDF также напомнили, что российская армия успешно продвигается на Купянском направлении и уже освободила населённый пункт Крахмальное.


Ранее бывший председатель совета директоров Google Эрик Шмидт отметил, что российский ОПК продвинулся очень далеко в производстве современных и эффективных беспилотников, которые с поразительной точностью поражают украинские цели на полях СВО.

Читайте также:

Бывший глава Google: ВС РФ уничтожают все виды вооружения ВСУ с помощью БПЛА

Обнародованы имена 13 французских наёмников, находившихся в Харькове

Минобороны РФ: 105 украинских военных ликвидировано в Запорожской области
#всу
#вс рф
#сво
#боеприпасы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сальдо рассказал о катастрофических потерях ВСУ в Херсонской области
22 января 2024, 17:41

Фото: сайт Кремля

Минувшие сутки оказались катастрофичными для бойцов ВСУ в Херсонской области. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо.
«Прошедшие сутки оказались особенно катастрофичными для боевиков украинских формирований в Крынках и на всей линии боевого соприкосновения в пределах Херсонской области», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что боевики ВСУ попытались воспользоваться потеплением в регионе. Они решили подвезти личный состав состава и вооружение на левый берег Днепра. Однако там их встретил усиленный огонь ВС РФ. Таким образом, противник понес серьезные потери в личном составе, а также технике.

По данным Сальдо, всего было ликвидировано порядка 80 украинских военных. А также САУ «Гвоздика», три миномёта, турецкий бронетранспортёр, три лодки с десантом и грузами на борту и девять дронов.

Также он глава Херсонской области рассказал, что за первые 20 дней нового года только одна 35-я бригада морпехов ВСУ потеряла 350 человек убитыми. «Днепровский Бахмут» продолжает перемалывать украинских военных, заключил Сальдо.
#вооружение
#человек
#telegram
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
РИА: Более 300 наёмников из Франции прибыли на Украину с начала СВО
22 января 2024, 17:21

Фото: iStock/e-crow

С начала спецоперации на Украину прибыли более 300 наёмников из Франции, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Напомним, ранее российские силы нанесли удар по пункту дислокации иностранных наёмников, воевавших на стороне Вооружённых сил Украины. Под ударом погибли более 60 иностранных военнослужащих, которые оказались гражданами Франции.

Однако, во французском министерстве иностранных дел заявили, что граждане Франции никогда не воевали на Украине, а информация о погибших наёмниках — это манипуляция России.

«С начала специальной военной операции для участия в боевых действиях на Украину прибыли свыше 300 наемников из Франции. Часть из них проходила службу во 2-м парашютно-десантном полку Иностранного Легиона 11-й воздушно-десантной бригады сухопутных войск Франции (населенный пункт Кальви на острове Корсика)», — сообщил собеседник агентства.

Также сообщается, что в январе 2024 года на Украине находились 50 французских военнослужащих.

Читайте также:

Обнародованы имена 13 французских наёмников, находившихся в Харькове

Володин: ГД рассмотрит обращение к парламенту после гибели французских наёмников

Наёмники в Харькове могли быть частью тайной операции Франции, заявил Джонсон
#франция
#наём
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Polityka: Россия полностью ослепила и сбила с толку ВСУ мощными средствами РЭБ
22 января 2024, 17:05

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ блокируют высокотехнологичное оружие Запада на Украине средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает Polityka.
Сообщается, что российская армия использует на линии боевого соприкосновения все более эффективные системы радиоэлектронного подавления. Авторы материала отмечают, что передовые разработки ВС РФ тестируются на вооружениях государств Североатлантического альянса, что позволяет регулярно оптимизировать их для противостояния противнику.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские ракеты «Точка-У», 18 снарядов РСЗО.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Назван российский танк, превосходящий немецкий Leopard-2

«РВ»: российские разведчики угнали украинский БМП под Артемовском

МО РФ: ПВО за сутки сбила две ракеты «Точка-У», 18 снарядов РСЗО и 91 дрон ВСУ
#армия
#дрон
#разработки
#лидер
#сво
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Венгрия отказалась финансировать поставки оружия Украине из «фонда мира»
Сийярто: Венгрия не будет финансировать поставки оружия Украине из «фонда мира»
22 января 2024, 16:22

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет участвовать в финансировании поставок оружия Украине из Европейского фонда мира, однако другим государствам помешать не может и не хочет. Об этом Сийярто сообщил журналистам после заседания глав МИД стран ЕС. Трансляцию вел канал М1.
По словам министра, Венгрия ранее не участвовала в поставках оружия и сейчас делать этого не планирует. Сийярто отметил, что страна не готова принимать участие ни в каком решении и процессе, который может привести к увеличению поставок оружия Киеву.

Он добавил, что Венгрии пришлось бы платить в общий фонд порядка 60 миллионов евро в год для того, чтобы другие государства осуществляли поставки оружия.

Ранее Сийярто уже высказывался по данному вопросу и заявил, что предложение ЕС выделять по пять миллиардов евро в год в специальный фонд на закупку оружия для Украины является продолжением старого военного психоза.

Читайте также:

Венгрия назвала идею Евросоюза о фонде закупки оружия для ВСУ психозом

В Кремле назвали удары по Донецку актом терроризма

Экс-глава Всемирного банка Зеллик: конфискация активов России — элегантная мера
#евро
#фонд
#поставки
#ес
#венгрия
#всу
#украина
#оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинский отставной генерал признал превосходство российской РЭБ
Генерал Кривонос: российские РЭБ глушат любой дрон ВСУ
22 января 2024, 15:53

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Системы радиоэлектронной борьбы, имеющиеся у армии России, имеют техническую возможность подавить любой украинский дрон. Такое признание сделал отставной украинский генерал Сергей Кривонос, его словам передает телеканала «Прямой».
«Любой суперкрутой дрон теряет свою новизну и актуальность, поскольку русские находят на него активное противодействие, в том числе используя новые подходы и мощные системы радиоэлектронной борьбы, которые у них есть», — заявил Кривонос.

Он также был вынужден признать преимущество российской армии не только в воздухе, но и объеме артиллерийских боеприпасов.

Ранее бывший председатель совета директоров Google Эрик Шмидт в своей статье для Foreign Affairs заявил, что российские силы изобрели комбинацию из разведывательного и ударного беспилотников, при помощи которой им удаётся уничтожать все виды вооружения ВСУ.

Читайте также:

Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 и 6 ракет Storm Shadow

Минобороны сообщило об уничтожении еще одного танка Leopard

Экипажи Ка-52 поразили объекты ВСУ на Краснолиманском направлении — МО РФ
#мо
#военные
#дрон
#google
#всу
#вооружения
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ уничтожили более 100 военных ВСУ в Запорожской области
Минобороны РФ: 105 украинских военных ликвидировано в Запорожской области
22 января 2024, 15:21

Фото: iStock/zim286

За минувшие сутки российские военные с помощью авиации и артиллерии ликвидировали порядка 105 человек живой силы ВСУ на Запорожском направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ», - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что удары были нанесены в районах Пятихаток, Работино и Каменского в Запорожской области. Таким образом, было ликвидировано около 105 человек живой силы ВСУ. Также удалось уничтожить и украинское вооружение, среди которого оказались французская САУ «Caesar» и две гаубицы: Д-20 и Д-30.

Читайте также:

Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 и 6 ракет Storm Shadow

Минобороны сообщило об уничтожении еще одного танка Leopard

Бывший глава Google: ВС РФ уничтожают все виды вооружения ВСУ с помощью БПЛА
#вооружение
#человек
#всу
#военные
#бпла
#google
#вс рф
#вооружения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 и 6 ракет Storm Shadow
Минобороны РФ: ВС РФ сбили штурмовик Су-25 ВСУ и 6 ракет Storm Shadow
22 января 2024, 15:03

Фото: iStock/e-crow

За минувшие сутки средствами противовоздушной обороны сбит украинский штурмовик Су-25 в Харьковской области. Также перехвачено шесть ракет «Storm Shadow». Об этом сообщили в Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено шесть крылатых ракет воздушного базирования "Storm Shadow"», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Добавляется, что также были сбиты пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS.

Кроме того, за минувшие сутки средствами ПВО было ликвидировано 76 вражеских беспилотников на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областей.

Читайте также:

Бывший глава Google: ВС РФ уничтожают все виды вооружения ВСУ с помощью БПЛА

Экипажи Ка-52 поразили объекты ВСУ на Краснолиманском направлении — МО РФ

Под Артемовском российские штурмовики вынудили бежать спецназ ВСУ «Лють»
#самолет
#днр
#лнр
#пво
#всу
#вс рф
#вооружения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны сообщило об уничтожении еще одного танка Leopard
ВСУ потеряли на Донецком направлении десять танков, в том числе немецкий Leopard
22 января 2024, 14:59

Фото: istock / dr_evil

Российские военные за минувшие сутки на донецком направлении уничтожили десять танков, среди которых один Leopard 2А5. Об этом информирует Министерство обороны России. Также потери ВСУ составили 320 военнослужащих убитыми и ранеными, 6 боевых бронированных машин 2 БМП, боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и 12 автомобилей

На данным участке фронта Вооруженные силы РФ отразили 6 атак штурмовых групп ВСУ в районе Клещеевки. Кроме того, были уничтожены две американские артиллерийские системы М777, самоходная польская артиллерийская установка Krab и гаубицы.

Ранее экс-председатель совета директоров Google Эрик Шмидт заявил, что ВС РФ уничтожают все виды вооружения ВСУ с помощью беспилотников. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Песков: Путин не получал просьб признать киевский режим террористическим

Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ»

Обнародованы имена 13 французских наёмников, находившихся в Харькове

#военные
#вооружённые силы рф
#всу
#танки
#вс рф
#техника
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Чехии ответили, будут ли высылать украинцев на родину для службы в ВСУ
ČT24: Чехия не будет высылать украинцев на родину для службы в ВСУ
22 января 2024, 14:37

Фото: iStock/Konoplytska

Чехия не станет высылать украинцев призывного возраста на родину для службы в ВСУ. Такое заявление сделал чешский министр иностранных дел Ян Липавский. Его словам передает ČT24.
«Таких механизмов не существует, и они, конечно, не будут соответствовать международному праву и обязательствам, которые Чешская Республика имеет в международной сфере», - заявил Липавский.

По его словам, сейчас в Чехии проживает порядка 200 тысяч украинских мужчин. Все они имеют разные визы, для продления которых необходим действующий украинский паспорт. При этом новый можно оформить в отделении миграционной службы.

Однако он предположил, что новый паспорт украинцам можно выдавать при наличии военного билета. Тогда станет понятно, сколько мужчин из Украины призывного возраста находится за границей.

Читайте также:

Буданов заявил, что без дополнительной мобилизации не обойдётся

Военный эксперт Дандыкин рассказал о жестокости женщин в ВСУ

«Боюсь умереть»: Украинцы пришли в ужас из-за нового шага ВСУ
#эксперт
#паспорт
#визы
#всу
#украина
#мобилизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф