Немцы испугались скорого краха ВСУ, которые в страхе оставляют территории

«Прошедшие сутки оказались особенно катастрофичными для боевиков украинских формирований в Крынках и на всей линии боевого соприкосновения в пределах Херсонской области», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что боевики ВСУ попытались воспользоваться потеплением в регионе. Они решили подвезти личный состав состава и вооружение на левый берег Днепра. Однако там их встретил усиленный огонь ВС РФ. Таким образом, противник понес серьезные потери в личном составе, а также технике.По данным Сальдо, всего было ликвидировано порядка 80 украинских военных. А также САУ «Гвоздика», три миномёта, турецкий бронетранспортёр, три лодки с десантом и грузами на борту и девять дронов.Также он глава Херсонской области рассказал, что за первые 20 дней нового года только одна 35-я бригада морпехов ВСУ потеряла 350 человек убитыми. «Днепровский Бахмут» продолжает перемалывать украинских военных, заключил Сальдо.