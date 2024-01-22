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Украинским войскам, страдающим от нехватки боеприпасов, приходится без боя бросать территории, об этом пишет немецкое издание ZDF.
«Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку артиллерийских боеприпасов, что вынуждает их оставлять территории», — прокомментировал сложившуюся ситуацию авто статьи.
В ZDF также напомнили, что российская армия успешно продвигается на Купянском направлении и уже освободила населённый пункт Крахмальное.
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Евгения Парфентьева