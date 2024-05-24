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Стало известно, почему Зеленский не хочет возвращать украинских военнопленных

Марочко: Зеленскому не важны люди, поэтому он не хочет возвращать пленных
24 мая 2024, 10:45
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Президенту Украины Владимиру Зеленскому важны не люди, а политика, поэтому он отказался от предложения российской стороны об обмене пленными «500 на 500». Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, его слова передаёт «МК».
Он рассказал, что процесс обмена пленными очень долгий и кропотливый. По словам Марочко, Украина является ненадёжным переговорщиком и часто не соблюдает уже достигнутые договорённости.

«Сейчас для Зеленского, как и для его предшественника, люди не имеют абсолютно никакого значения. Ему нужно достичь каких-то политических дивидендов, потому что уровень его рейтинга упал ниже плинтуса, нужно как-то поднимать. За счет обмена военнопленных это как раз и происходило», — пояснил Марочко.



Он также предположил, что Зеленский начнёт бурное обсуждение военнопленными после саммита в Швейцарии. Так он предпримет попытку поднять свой рейтинг тем, что вернул людей на родину. Таким образом, Марочко отметил, что для Украины процесс обмена пленными проходит не для людей, а только в политических целях.

Военный эксперт добавил, что из 500 человек украинская сторона выбрала лишь 38. Ими стали радикалы и националисты, это те персонажи, в которых сейчас особенно остро нуждается Киев. Марочко объяснил, что их вновь отправят в зону боевых действий для поднятия морально-психологического состояния бойцов.

Напомним, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, которых Украина отказалась обменивать. По её словам, Зеленский выбрал из них лишь 38 военных, в числе которых боевики «Азова»*, которых Киев готов принять. Остальные украинские военные Украине не нужны.

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AT: если Запад разрешит ВСУ бить по России его оружием, то Москва может ответить
24 мая 2024, 10:59

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Западу следует тревожиться из-за возможного ответа президента РФ Владимира Путина в случае, если Украине разрешат бить по российской территории западным оружием. Об этом сообщает Asia Times.
По информации издания, ответ Москвы может быть сильным и непредсказуемым. Отмечается, что данный шаг не изменит общую картину на линии боевого соприкосновения, но при этом увеличит риски перерастания конфликта в более разрушительную войну.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ответил на призывы Запада нанести удары по России. По его словам, Запад осознает, какими могут быть последствия применения Киевом их вооружений по целям, расположенным на российской территории.

Напомним, глава Минобороны Британии Грант Шаппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму, так как считает полуостров частью Украины.

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На Украине военнообязанный умер в военкомате
Закарпатский военкомат проведет расследование после смерти мобилизованного
24 мая 2024, 10:58

Фото: istock / Prostock-Studio

Закарпатский областной военкомат на Украине сообщил о проведении расследования по факту смерти военнообязанного, который ранее был признан годным к службе.
На странице военкомата в социальной сети Facebook* говорится, что 23 мая у военнообязанного в одном из ТЦК резко ухудшилось самочувствие. При этом ранее его признали годным к службе. Ему оказали медицинскую помощь и вызвали бригаду скорой помощи, которая по приезде констатировала его смерть.

По данному факту назначена служебная проверка. В военкомате отметили, что это не единственный случай летального исхода среди мобилизованных.

Ранее, 29 февраля, Офис генпрокурора Украины сообщал о смерти 49-летнего гражданина, страдавшего эпилепсией, после многодневного нахождения в военкомате в городе Бучач на западе страны.

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#всу
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Десантник ВСУ рассказал, какой «сюрприз» устроила Россия на передовой
Десантник ВСУ заявил, что ВС России в Волчанске наступают со всех сторон
24 мая 2024, 10:37

Фото: iStock/IherPhoto

Российские войска наступают на Волчанск с разных сторон, сообщил десантник 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в интервью изданию Forbes.
В статье указано, что российские взводы были рассредоточены, размывая линию фронта ВСУ и заставляя украинские экипажи БТР Stryker вести бой в круговой обороне.

«Мы держали круговую оборону. Они наступали со всех сторон», — рассказал один из десантников.
Издание отмечает, что такая тактика российских войск уже была эффективна для прорыва на других направлениях.

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#новости
#всу
#вс рф
#запад
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Главком ВС Швеции Бюден: РФ производит больше оружия, чем поставляет Запад
24 мая 2024, 10:18

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Россия производит больше вооружения, чем западные страны могут передать Украине, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден в интервью изданию RND.
«Владимир Путин настроил экономику страны на военные нужды так, как мы не можем. Сейчас россияне производят намного больше оружия, чем мы способны поставить Киеву», — отметил Бюден.
По его словам, в последние месяцы Вооруженные силы Украины находятся в критическом положении. Конфликт зашел в тупик, что увеличивает риск его затягивания, подытожил военный.

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#россияне
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#рф
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Названо эффективное средство ВС РФ против украинских бомб GLSDB
Reuters: средства РЭБ РФ эффективно справляются против украинских бомб GLSDB
24 мая 2024, 10:14

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Российские средства радиоэлектронной борьбы эффективно справляются с украинскими бомбами малого диаметра наземного базирования (GLSDB). Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.
«Российское радиоэлектронное подавление мешает многим украинским относительно новым бомбам дальнего действия GLSDB достичь намеченных целей», — говорится в сообщении.

При этом представители компании Boeing, которая разрабатывала эти бомбы, заявили, что их оружие может подавить часть помех от РЭБ, однако другой источник отметил, что компании придётся потратить несколько месяцев, чтобы исправить ситуацию.

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#всу
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#полянский
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НАТО перебрасывает боевиков на Украину
Бортников: продолжается переброска террористов на Украину при содействии НАТО
24 мая 2024, 09:53

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Страны НАТО помогают в массовой переброске на Украину террористов. Об этом заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.
Он отметил, что ФСБ фиксирует массовую переброску на Украину боевиков и наемников с Ближнего Востока, Афганистана и Северной Африки.

Ранее иностранные наёмники раскрыли правду о службе в рядах ВСУ. Они рассказали, что выступают в качестве расходного материала. Бывший наёмник честно признался, что большинство из его сослуживцев не были подготовлены для боёв на полях специальной военной операции и погибли под ударами дронов.

Он также добавил, что его подразделение было предназначено скорее для «самопожертвования», чем для боевых действий.

Подполье сообщило об ударах по Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#фсб
#операции
#всу
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ВСУ перебросили бригаду к российской границе
Меркурис: ВСУ отправили 47-ю бригаду к границе с Россией из-за страха за Сумы
24 мая 2024, 09:24

Фото: iStock / Sner

Из-за страха перед наступлением российских военных на Сумскую область власти Киева начали переброску 47-ой бригады на границу с РФ. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.
Он рассказал, что ВСУ бросают все резервы, которые у них остались, чтобы удержать Сумскую область. Сообщается, что там появились танки Abrams и БМП Bradley.

«Говорит это о том, что обескровленная 47-я механизированная бригада, которую постоянно отправляют удерживать позиции на различных участках линии фронта, либо была полностью передислоцирована в Сумскую область, либо, что более вероятно, от нее были отделены несколько подразделений», — сказал Меркурис.

Он отметил, что командование направляло эту бригаду на самые сложные участки фронта. Она терпела одни поражения, добавил он. Сейчас украинские власти хотят, чтобы бригада остановила «возможное российское наступление в Сумской области», которого боиться киевский режим.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что на Украине построят подземный город. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#режим
#всу
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На Украине построят подземный город
Мэр Харькова Терехов анонсировал строительство подземного города за €225 млн
24 мая 2024, 09:11

Фото: iStock/goncharovaia

В Харькове намерены построить подземный город. Проект анонсировал мэр города Игорь Терехов. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
«Подземный город за 225 миллионов евро хотят построить в Харькове», — говорится в публикации.

По словам мэра, в проект включены медучреждения, ТЦ, школы и коворкинг. Площадь города составит 236 000 квадратных метров. Сейчас для проекта ищут инвесторов.

Ранее сообщалось, что ВСУ активно применяют на линии фронта FPV-дроны, однако им все равно не удается удержать свои позиции. Армия России перехватывает инициативу на нескольких участках фронта и зачищает от остатков личного состава ВСУ освобожденные ранее населенные пункты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Выход ВСУ из Крынок, контратака ВС РФ в Волчанске: последние новости СВО
24 мая 2024, 09:05

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВСУ активно применяют на линии фронта FPV-дроны, однако им все равно не удается удержать свои позиции. Армия России перехватывает инициативу на нескольких участках фронта и зачищает от остатков личного состава ВСУ освобожденные ранее населенные пункты. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, куда противник стягивает дополнительные резервы расскажет редакция «Радио 1».

Харьковское направление


ВСУ стянули на Харьковское направление несколько тысяч человек для усиления обороны, сообщает телеграм-канал «Два майора». Авиация и ракетчики ВС РФ в течение суток наносили удары по объектам логистической инфраструктуры в регионе. В Харькове поражен железнодорожный узел. Российская армия перешла к активному применению боеприпасов с универсальным модулем, что позволяет увеличить дальность поражения целей.


Волчанское направление


ВС РФ продвинулись от 200 до 350 метров, отразив две контратаки противника. На Липцовском направлении штурмовые подразделения группировки «Север» продвинулись от 100 до 300 метров. Идут тяжелые бои.

Часовоярское направление


ВСУ активно работает артиллерией и FPV-дронами по российским позициям, но несмотря на это ВС РФ удается продвинуться в восточном микрорайоне Часов Яра недалеко от высотной застройки.
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Покровское направление


Российская армия провела серию наступательных действий в районе Очеретинского выступа у Архангельского, в районе Новопокровкого, Уманского и недавно занятого Нетайлово. ВСУ теряют технику и личный состав.


Южнодонецкое направление


ВС РФ штурмуют Красногоровку и Парасковиевку. ВСУ пытаются удержать позиции, несмотря на продолжающейся обстрелы российской артиллерии.


Времевское направление


Малые группы пехоты ВС РФ идут в атаку в районах Старомайорского и Урожайного. Российским военным удалось перехватить инициативу на этом участке фронта и приступить к теснению противника.


Херсонское направление


ВСУ запускают дроны по жилому сектору в Днепрянах из-за неудач на линии фронта. Украинские военные вывели остатки бойцов из Крынок, однако продолжают атаковать российские позиции дронами. ВС России задействуют высокоточные боеприпасы с вертолётов, применяют авиацию.

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