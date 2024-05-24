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Президенту Украины Владимиру Зеленскому важны не люди, а политика, поэтому он отказался от предложения российской стороны об обмене пленными «500 на 500». Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, его слова передаёт «МК».
Он рассказал, что процесс обмена пленными очень долгий и кропотливый. По словам Марочко, Украина является ненадёжным переговорщиком и часто не соблюдает уже достигнутые договорённости.
Он также предположил, что Зеленский начнёт бурное обсуждение военнопленными после саммита в Швейцарии. Так он предпримет попытку поднять свой рейтинг тем, что вернул людей на родину. Таким образом, Марочко отметил, что для Украины процесс обмена пленными проходит не для людей, а только в политических целях.
Военный эксперт добавил, что из 500 человек украинская сторона выбрала лишь 38. Ими стали радикалы и националисты, это те персонажи, в которых сейчас особенно остро нуждается Киев. Марочко объяснил, что их вновь отправят в зону боевых действий для поднятия морально-психологического состояния бойцов.
Напомним, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, которых Украина отказалась обменивать. По её словам, Зеленский выбрал из них лишь 38 военных, в числе которых боевики «Азова»*, которых Киев готов принять. Остальные украинские военные Украине не нужны.
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«Сейчас для Зеленского, как и для его предшественника, люди не имеют абсолютно никакого значения. Ему нужно достичь каких-то политических дивидендов, потому что уровень его рейтинга упал ниже плинтуса, нужно как-то поднимать. За счет обмена военнопленных это как раз и происходило», — пояснил Марочко.
Он также предположил, что Зеленский начнёт бурное обсуждение военнопленными после саммита в Швейцарии. Так он предпримет попытку поднять свой рейтинг тем, что вернул людей на родину. Таким образом, Марочко отметил, что для Украины процесс обмена пленными проходит не для людей, а только в политических целях.
Военный эксперт добавил, что из 500 человек украинская сторона выбрала лишь 38. Ими стали радикалы и националисты, это те персонажи, в которых сейчас особенно остро нуждается Киев. Марочко объяснил, что их вновь отправят в зону боевых действий для поднятия морально-психологического состояния бойцов.
Напомним, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, которых Украина отказалась обменивать. По её словам, Зеленский выбрал из них лишь 38 военных, в числе которых боевики «Азова»*, которых Киев готов принять. Остальные украинские военные Украине не нужны.
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Элина Позднякова