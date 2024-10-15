Москалькова обратилась к Киеву с просьбой найти вывезенных жителей Курской области

Фото: Сайт Кремля
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой установить местонахождение и посетить людей, насильно вывезенных из Курской области на территорию Украины.
Об этом Москалькова сообщила РИА Новости.
Ранее в аппарат российского омбудсмена поступили жалобы о пропаже более тысячи жителей Курской области, которые, как утверждается, были насильно вывезены украинскими военными. В ответ на это Россия продолжает активные боевые действия в регионе.
По данным Генштаба РФ, 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить территорию Курской области, но их наступление было остановлено. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что киевский режим будет получать достойный ответ за атаки на гражданские объекты, и все цели России будут достигнуты.
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«Мы получили обращения от родственников о поиске родных и целых семей, насильно вывезенных в Украину. Я направила официальный запрос омбудсмену Украины, чтобы он помог найти этих людей и, если возможно, посетил их, чтобы оценить условия их содержания», — заявила Москалькова.
Ранее в аппарат российского омбудсмена поступили жалобы о пропаже более тысячи жителей Курской области, которые, как утверждается, были насильно вывезены украинскими военными. В ответ на это Россия продолжает активные боевые действия в регионе.
По данным Генштаба РФ, 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить территорию Курской области, но их наступление было остановлено. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что киевский режим будет получать достойный ответ за атаки на гражданские объекты, и все цели России будут достигнуты.
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Елена Перлова