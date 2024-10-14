Омбудсмен Москалькова назвала число жителей, погибших в пограничных с Украиной областях

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что за два года в Белгородской, Курской и Брянской областях погибли почти 400 мирных жителей, передает РИА Новости.
По словам омбудсмена, в период с 2022 по нынешний год в результате террористических действий ВСУ погибли 398 мирных жителей, 1157 были ранены. Москалькова добавила, что расстрелы мирного населения в домах или при попытках эвакуации — это грубейшее нарушение обращения с гражданскими лицами в зоне вооруженного конфликта.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова