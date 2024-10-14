Москалькова сообщила о посещении более 2 тыс. украинских военнопленных в РФ

Фото: сайт Кремля
На территории России оказались более 2 тысяч украинских военных. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью Aif.ru.
Москалькова пояснила, что эти бойцы находятся в закрытых учреждениях на российской территории. Подобные визиты были совершены в отношении российских военнопленных на украинской стороне, отметила омбудсмен.
По договоренности между российскими и украинскими омбудсменами, на взаимной основе семьям передаются письма от попавших в плен солдат, добавила Москалькова. Так, Москалькова заявила о готовности передать 300 писем от военнослужащих ВСУ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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По договоренности между российскими и украинскими омбудсменами, на взаимной основе семьям передаются письма от попавших в плен солдат, добавила Москалькова. Так, Москалькова заявила о готовности передать 300 писем от военнослужащих ВСУ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова