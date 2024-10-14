Появилась информация о том, что разыскиваются более 1000 жителей Курской области

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Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что аппарат уполномоченного по правам человека в России получил обращения от родственников свыше тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ. Об этом пишет «Аргументы и Факты».
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
Помимо этого, она отметила, что вывоз мирного населения из мест постоянного проживания — грубое нарушение Женевской конвенции. Омбудсмен призвала дать этому надлежащую оценку.
Кроме этого, Москалькова также подчеркнула, что после вторжения Вооруженных сил Украины из Курской области было эвакуировано не менее 112 000 человек, из которых около 12 000 находятся в пунктах временного размещения и социальных учреждениях, а остальные проживают у родственников. Примерно 40 000 человек решили отказаться от эвакуации и вернулись домой.
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«Для себя считаю первоочередной задачей сделать все, что в моих силах, чтобы спасти этих людей и вернуть их домой», — пояснила Москалькова.
Помимо этого, она отметила, что вывоз мирного населения из мест постоянного проживания — грубое нарушение Женевской конвенции. Омбудсмен призвала дать этому надлежащую оценку.
Кроме этого, Москалькова также подчеркнула, что после вторжения Вооруженных сил Украины из Курской области было эвакуировано не менее 112 000 человек, из которых около 12 000 находятся в пунктах временного размещения и социальных учреждениях, а остальные проживают у родственников. Примерно 40 000 человек решили отказаться от эвакуации и вернулись домой.
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Дарья Осипова