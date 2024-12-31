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Москалькова обсудила с украинским омбудсменом возвращение гражданских

Татьяна Москалькова (фото: kremlin.ru)

Татьяна Москалькова (фото: kremlin.ru)

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела встречу с украинским омбудсменов Дмитрием Лубинцом. Об этом российский омбудсмен написала в своём Telegram-канале.


Она написала, что состоялась очередная встреча с уполномоченным Верховной рады по правам человека, в ходе которой удалось пообщаться с военными, находящимся в плену с обеих сторон. Также были рассмотрены дальнейшие перспективы гуманитарных контактов двух стран, возращение гражданских и воссоединение семей.

Ранее в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что боевики ВСУ добивали дронами раненых российских военных на поле боя.

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Глава ГУР Буданов* назвал российские оптоволоконные дроны огромной проблемой
31 декабря 2024, 18:49

Фото: istockphoto/Sergii Kolesnikov

Оптоволоконные FVP-дроны на вооружении российской армии становятся огромной и практически пока не решаемой проблемой для ВСУ. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов*.
Его слова приводит информационное агентство «РБК-Украина». Глава ГУР отметил, что в последнее время использование российскими военными FVP-дронов с оптоволоконным кабелем становится массовым, а эффективных способов противодействия этим аппаратам пока не найдено. Дело в том, что такие беспилотники неуязвимы для систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые просто их «не видят».

По словам Буданова*, в настоящее время планируется работа с привлечением лучших инженерных сил для поиска технологического решения противодействия огромному количеству оптоволоконных беспилотников, ставших своеобразным «ноу-хау» и трендом этого года.

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ВС РФ дроном «Ланцет» уничтожили бронетранспортер ВСУ в ДНР
31 декабря 2024, 18:39

Фото: istockphoto/Sergii Kolesnikov

Бойцы группировки войск «Запад» дроном-камикадзе «Ланцет» ликвидировали украинский бронетранспортёр БТР-80 в лесополосе на территории ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Оборонное ведомство представило кадры объективного контроля боевой работы военных. Бойцами разведывательного подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии «Западной» группировки войск средствами воздушной разведки выявлено перемещение бронетранспортёра с личным составом ВСУ. После анализа полученных сведений принято решение об уничтожении украинской машины.

В Минобороны отметили, что средствами объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали прямое попадание и взрыв украинского бронетранспортёра БТР-80.

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#беспилотник
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ВС РФ взяли под контроль комплекс гаражей в промзоне Курахово
31 декабря 2024, 18:25

Фото: iStock/Artem Zakharov

Российские войска продвинулись вперёд и взяли под свой контроль комплекс гаражей в промзоне Курахово на западе ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Ранее политик сообщал о взятии штурмом российскими войсками административного здания ТЭС в Курахово. Город уже окружён с нескольких сторон, ВС РФ освободили порядка 90% территорий. Бойцам удалось выбить украинских военных из восточной, южной и центральной части. В настоящее время вся жилая застройка Курахово освобождена, подразделения ВСУ отошли в промзону.

Российским войскам удалось продвинуться вперёд в промзоне и взять под свой контроль комплекс гаражей. Бои в районе Курахово ожесточённые и ведутся с высокой интенсивностью, отметил Рогов.

Тажке политик подчеркнул, что инициатива находится в руках ВС РФ.

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#всу
#днр
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#военные
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#обстрел
#владимир
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ООН: боевики ВСУ пытают мобилизованных граждан, отказывающихся от службы
31 декабря 2024, 18:11

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские военные территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) пытают мобилизованных, которые отказываются от военной службы по соображениям совести. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).
Отмечается, что эти данные приведены в отчёте за период с сентября по ноябрь 2024 года. Были задокументированы случаи, когда пятерых мужчин призвали на военную службу и перевели в военные учебные центры после попытки воспользоваться правом на отказ от военной службы по соображениям совести. Во всех этих случаях военные, ответственные за мобилизацию, задерживали мужчин на свок от двух до четырёх дней и подвергали их жестоким пыткам. Мужчинам угрожали насилием и отправкой в зону боевых действий, а четверых из них таскали по полу, избивали и душили.

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Начальник ГВА Херсона Мрочко попал под обстрел, когда записывал видео
31 декабря 2024, 17:46

Фото: iStock/ Gennadiy Kravchenko

Начальник городской военной администрации (ГВА) Херсона Роман Мрочко попал под обстрел, когда записывал видео, передало украинское издание «Страна.ua».
Представители средств массовых информации поделились видео случившегося. На кадрах Роман Мрочко произносит речь рядом со строящимся домом. В какой-то момент на фоне становится слышен звук взрыва. Начальник ГВА делает паузу, потом продолжает говорить. Спустя несколько мгновений раздаётся ещё один взрыв, из-за которого Мрочко и находившиеся рядом люди приняли решение приостановить свою работу, а съемка прерывается.

Ранее сообщалось, что российский военный инженерных войск старший лейтенант Евгений Кочергин в составе своего подразделения выполняет задачи по инженерной разведке, разминированию, обустройству укреплений. Во время одного из боёв ему пришлось вызвать огонь на себя, чтобы дать возможность сослуживцам отойти.

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#обстрел
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Российский офицер вызвал огонь на себя и спас целое подразделение
31 декабря 2024, 17:43

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российский военнослужащий инженерных войск старший лейтенант Евгений Кочергин в составе своего подразделения выполняет задачи по инженерной разведке, разминированию, обустройству укреплений. Во время одного из боёв ему пришлось вызвать огонь на себя, чтобы дать возможность сослуживцам отойти.
По словам офицера, ему пришлось не только отдать приказ, но и уговаривать сослуживцев, чтобы они отступили, так как те не хотели оставлять его одного. Кочергин убедил их, что выиграет время для всего подразделения, а потом догонит отступивших товарищей. После предшествовавшего затяжного боя боеприпасов оставалось немного. Бойцы поделились с командиром, кто чем мог, и ушли.

Лейтенант выбрал удобную позицию в лесу открыл огонь, привлекая внимание противника, чтобы дать подразделению возможность отступить. Позиция в лесу была выигрышной, так как ВСУ не могли использовать артиллерию.

Кочергин вспоминал, что самым неприятным моментом для него стало то, как за ним начал охотиться украинский самолёт. Кроны деревьев и тут помогли российскому офицеру, так как позволяли укрыться от прицельного огня истребителя. Посчитав, что прошло достаточно времени и отряд успел отступить в безопасное место, лейтенант оставил позицию вскоре догнал своих.

Военный инженер находится на передовой с первых дней специальной военной операции. За это время он уже трижды был награждён орденом Мужества.

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#операции
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Зеленский может снизить мобилизационный возраст до конца января
31 декабря 2024, 17:28

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Владимир Зеленский может до конца января снизить возраст мобилизации на Украине. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.
Отмечается, что в течение первого месяца 2025 года Зеленский снизит призывной возраст до 18 лет.

Ранее сообщалось, что руководство ВСУ приказало воинским частям готовиться к прибытию большого числа новобранцев в возрасте от 18 до 20 лет. Эти заявления появились на фоне сообщений о снижении возраста мобилизации в стране.

Также стал известно, что украинцы увозят своих детей-подростков из страны, опасаясь их отправки на в зону боевых действий.

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#военные
#владимир зеленский
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Российский Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье — видео
Российский Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье
31 декабря 2024, 16:54

Фото: istockphoto/scaliger

Российский сверхзвуковой многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 атаковал опорный пункт ВСУ в одном из приграничных районов Курской области. В результате бомбового удара цель была поражена.
Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, прикрепив к посту соответствующую видеозапись. Кадры боевого вылета засняла камера, закреплённая на борту самолёта. Запись начинается с момента взлёта Су-34. Затем бомбардировщик, вынырнув из облаков, зашёл на цель. Бортовая камера зафиксировала также момент сбрасывания бомб.

После успешного бомбометания самолёт совершил противоракетный манёвр лёг на обратный курс. После выполнения боевого задания Су-34 благополучно приземлился на аэродроме базирования.






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Боец ВС РФ спас из-под обстрела британского наёмника ВСУ Дэвиса
31 декабря 2024, 16:15

Фото: iStock/ikholwadia

В плен ВС РФ в районе Торецка в ДНР попал британский наёмник Хэйден Уильям Девич. Он сдался в плен в необычных условиях, случайно наткнувшись на российского бойца под обстрелом.
Кадры с допросом бойца ВСУ из Великобритании опубликовал канал Соловьёв Live.

Отмечается, что военный родом из Саутгемптона. Почти половину жизни 29-летний Дэвис служил в Королевском полку ВС Британии. Был с командировками в Канаде, Германии, на Кипре и в Афганистане.

Однако в 2023 году его выгнали из войск из-за наркотиков, также у бойца были проблемы с психикой. Он долго не мог найти работу на гражданке, поэтому принял решение отправиться на Украину, где вступил в Иностранный легион.

Его быстро разочаровала служба в ВСУ, поскольку во взводе тяжёлого вооружения самого вооружения не было. У военных были только два пулемёта и гранатомёт без треноги.

Во время одного из боёв Дэвис услышал взрывы и забежал в здание. Там находился российский военный, который спрятал его в безопасном месте и дал сигарету. После этого британский наёмник сдался в плен.

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