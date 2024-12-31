Москалькова обсудила с украинским омбудсменом возвращение гражданских

Татьяна Москалькова (фото: kremlin.ru)
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела встречу с украинским омбудсменов Дмитрием Лубинцом. Об этом российский омбудсмен написала в своём Telegram-канале.
Она написала, что состоялась очередная встреча с уполномоченным Верховной рады по правам человека, в ходе которой удалось пообщаться с военными, находящимся в плену с обеих сторон. Также были рассмотрены дальнейшие перспективы гуманитарных контактов двух стран, возращение гражданских и воссоединение семей.
Ранее в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что боевики ВСУ добивали дронами раненых российских военных на поле боя.
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