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ООН: боевики ВСУ пытают мобилизованных граждан, отказывающихся от службы

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские военные пытают мобилизованных, которые отказываются от военной службы по соображениям совести. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).
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#мобилизация
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#конфликт
#украина
Начальник ГВА Херсона Мрочко попал под обстрел, когда записывал видео
31 декабря 2024, 17:46

Фото: iStock/ Gennadiy Kravchenko

Начальник городской военной администрации (ГВА) Херсона Роман Мрочко попал под обстрел, когда записывал видео, передало украинское издание «Страна.ua».
Представители средств массовых информации поделились видео случившегося. На кадрах Роман Мрочко произносит речь рядом со строящимся домом. В какой-то момент на фоне становится слышен звук взрыва. Начальник ГВА делает паузу, потом продолжает говорить. Спустя несколько мгновений раздаётся ещё один взрыв, из-за которого Мрочко и находившиеся рядом люди приняли решение приостановить свою работу, а съемка прерывается.

Ранее сообщалось, что российский военный инженерных войск старший лейтенант Евгений Кочергин в составе своего подразделения выполняет задачи по инженерной разведке, разминированию, обустройству укреплений. Во время одного из боёв ему пришлось вызвать огонь на себя, чтобы дать возможность сослуживцам отойти.

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#вс рф
#обстрел
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Российский офицер вызвал огонь на себя и спас целое подразделение
31 декабря 2024, 17:43

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российский военнослужащий инженерных войск старший лейтенант Евгений Кочергин в составе своего подразделения выполняет задачи по инженерной разведке, разминированию, обустройству укреплений. Во время одного из боёв ему пришлось вызвать огонь на себя, чтобы дать возможность сослуживцам отойти.
По словам офицера, ему пришлось не только отдать приказ, но и уговаривать сослуживцев, чтобы они отступили, так как те не хотели оставлять его одного. Кочергин убедил их, что выиграет время для всего подразделения, а потом догонит отступивших товарищей. После предшествовавшего затяжного боя боеприпасов оставалось немного. Бойцы поделились с командиром, кто чем мог, и ушли.

Лейтенант выбрал удобную позицию в лесу открыл огонь, привлекая внимание противника, чтобы дать подразделению возможность отступить. Позиция в лесу была выигрышной, так как ВСУ не могли использовать артиллерию.

Кочергин вспоминал, что самым неприятным моментом для него стало то, как за ним начал охотиться украинский самолёт. Кроны деревьев и тут помогли российскому офицеру, так как позволяли укрыться от прицельного огня истребителя. Посчитав, что прошло достаточно времени и отряд успел отступить в безопасное место, лейтенант оставил позицию вскоре догнал своих.

Военный инженер находится на передовой с первых дней специальной военной операции. За это время он уже трижды был награждён орденом Мужества.

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#операции
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Зеленский может снизить мобилизационный возраст до конца января
31 декабря 2024, 17:28

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Владимир Зеленский может до конца января снизить возраст мобилизации на Украине. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.
Отмечается, что в течение первого месяца 2025 года Зеленский снизит призывной возраст до 18 лет.

Ранее сообщалось, что руководство ВСУ приказало воинским частям готовиться к прибытию большого числа новобранцев в возрасте от 18 до 20 лет. Эти заявления появились на фоне сообщений о снижении возраста мобилизации в стране.

Также стал известно, что украинцы увозят своих детей-подростков из страны, опасаясь их отправки на в зону боевых действий.

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Российский Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье — видео
Российский Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье
31 декабря 2024, 16:54

Фото: istockphoto/scaliger

Российский сверхзвуковой многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 атаковал опорный пункт ВСУ в одном из приграничных районов Курской области. В результате бомбового удара цель была поражена.
Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, прикрепив к посту соответствующую видеозапись. Кадры боевого вылета засняла камера, закреплённая на борту самолёта. Запись начинается с момента взлёта Су-34. Затем бомбардировщик, вынырнув из облаков, зашёл на цель. Бортовая камера зафиксировала также момент сбрасывания бомб.

После успешного бомбометания самолёт совершил противоракетный манёвр лёг на обратный курс. После выполнения боевого задания Су-34 благополучно приземлился на аэродроме базирования.






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Боец ВС РФ спас из-под обстрела британского наёмника ВСУ Дэвиса
31 декабря 2024, 16:15

Фото: iStock/ikholwadia

В плен ВС РФ в районе Торецка в ДНР попал британский наёмник Хэйден Уильям Девич. Он сдался в плен в необычных условиях, случайно наткнувшись на российского бойца под обстрелом.
Кадры с допросом бойца ВСУ из Великобритании опубликовал канал Соловьёв Live.

Отмечается, что военный родом из Саутгемптона. Почти половину жизни 29-летний Дэвис служил в Королевском полку ВС Британии. Был с командировками в Канаде, Германии, на Кипре и в Афганистане.

Однако в 2023 году его выгнали из войск из-за наркотиков, также у бойца были проблемы с психикой. Он долго не мог найти работу на гражданке, поэтому принял решение отправиться на Украину, где вступил в Иностранный легион.

Его быстро разочаровала служба в ВСУ, поскольку во взводе тяжёлого вооружения самого вооружения не было. У военных были только два пулемёта и гранатомёт без треноги.

Во время одного из боёв Дэвис услышал взрывы и забежал в здание. Там находился российский военный, который спрятал его в безопасном месте и дал сигарету. После этого британский наёмник сдался в плен.

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#плен
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Семь подростков пострадали в ЛНР при взрыве неустановленного устройства
31 декабря 2024, 15:44

Фото: iStock/ globalmoments

В Лисичанске в Луганской народной республике (ЛНР) семеро подростков пострадали от детонации неустановленного взрывного устройства, сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем Teлеграм-канале.
Происшествие случилось недалеко от завода «Стекольный». Леонид Пасечник подчеркнул, что подростков с минно-взрывными травмами госпитализировали.

«На данный момент все дети доставлены в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу, трое — в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, один ребенок — в отделении офтальмологии с проникающим ранением глаза, один — в хирургии», — обратила внимание министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Она уточнила, что еще двое пострадавших с осколочными ранениями мягких тканей в настоящий момент пребывают в травматологии — их жизни ничего не угрожает. Глава Минздрава ЛНР добавила, что в оказани помощи помогают все ведущие специалисты республики.

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#взрыв
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На Украине сотрудники военкомата задержали Санта-Клауса
31 декабря 2024, 15:39

Фото: iStock/Nastco

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) задержали Санта-Клауса. Об этом сообщается в Telegram-канале «Страна.ua».
Отмечается, что местные паблики публикуют видео и фотографии, на которых происходит задержание мужчины, наряженного в костюм Санта-Клауса в Харькове.

Ранее в начале декабря жители Одессы перекрыли дорогу в знак протеста против принудительной мобилизации, организованной сотрудниками местных военкоматов. Отмечалось, что сотрудники ТЦК дежурят на дорогах, останавливают автомобили и пробивают колёса с помощью «ежей».

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Сальдо: армия Украины обстреляла станцию скорой помощи в Алешках
31 декабря 2024, 15:21

Фото: iStock/ Vladislav Stepanov

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что подразделения армии Украины (ВСУ) обстреляла станцию скорой помощи в городе Алешки.
«ВСУ совершили очередной подлый теракт, обстреляв станцию скорой помощи в Алешках», — обратил внимание Владимир Сальдо.

Губернатор Херсонской области подчеркнул, что были выбиты окна и двери, также сгорел реанимобиль.

Владимир Сальдо уточнил, что пострадавших при атаке не было.

Накануне председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил в Телеграм-канале, что армия Украины (ВСУ) снова ударила по Алешкинской больнице вечером 30 декабря.

Российская Федерация начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины, признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей территорией России.

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Залужный рассказал о гадалке, предсказавшей ему военный конфликт 25 лет назад
31 декабря 2024, 14:46

Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своей книге «Моя война» рассказал о встрече с гадалкой 25 лет назад. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.
Отмечается, что тогда Залужный был курсантом и ехал домой в Новоград-Волынский. К нему подошла гадалка, которая заявила, что видит страшный военный конфликт на Украине, а встретившегося ей мужчину самым главным в нём.

Ранее экс-главком армии Украины заявил, что в 2024 году можно считать Третью мировую войну уже начавшейся, и связана она якобы с привлечением Россией северокорейских военных для участия в СВО и поддержкой, которую оказывают Москве Иран и Китай.

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#всу
#вс рф
#конфликт
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