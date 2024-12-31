ООН: боевики ВСУ пытают мобилизованных граждан, отказывающихся от службы

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Украинские военные пытают мобилизованных, которые отказываются от военной службы по соображениям совести. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).
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Анастасия Чинкова