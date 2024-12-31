Начальник ГВА Херсона Мрочко попал под обстрел, когда записывал видео

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Начальник городской военной администрации (ГВА) Херсона Роман Мрочко попал под обстрел, когда записывал видео, передало украинское издание «Страна.ua».
Представители средств массовых информации поделились видео случившегося. На кадрах Роман Мрочко произносит речь рядом со строящимся домом. В какой-то момент на фоне становится слышен звук взрыва. Начальник ГВА делает паузу, потом продолжает говорить. Спустя несколько мгновений раздаётся ещё один взрыв, из-за которого Мрочко и находившиеся рядом люди приняли решение приостановить свою работу, а съемка прерывается.
Ранее сообщалось, что российский военный инженерных войск старший лейтенант Евгений Кочергин в составе своего подразделения выполняет задачи по инженерной разведке, разминированию, обустройству укреплений. Во время одного из боёв ему пришлось вызвать огонь на себя, чтобы дать возможность сослуживцам отойти.
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