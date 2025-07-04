Москалькова озвучила число удерживаемых Украиной жителей Курской области

Омбудсмен Москалькова: в Сумах остаются 30 жителей Курской области
Татьяна Москалькова (фото: ombudsmanrf.org)

На территории Украины остаются 30 жителей Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, беседуя с РИА Новости.



Омбудсмен подчеркнула, что 30 жителей российского приграничного региона всё ещё находятся в Сумской области. Москва делает всё возможное, чтобы вернуть их домой.

Москалькова выразила благодарность президенту России Владимиру Путину, Минобороны РФ и всем, кто участвует в процессе возвращения курят на родину.

Ранее в этот день стало известно о возвращении двух жителей курского приграничья с территории Сумской области.

Анастасия Чинкова

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