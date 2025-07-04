Москалькова сообщила о возвращении двух курян из Сумской области

04 июля 2025, 18:19

Татьяна Москалькова (Фото: kremlin.ru)

Два жителя Курщины возвращены из Сумской области, сообщила в пятницу, 4 июля, омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она подчеркнула, что на территории Украины остались 30 россиян из курского приграничья. Работа по возвращению людей продолжается по согласованным коридорам.







«Мы вернули супружескую пару — мирных жителей, перемещенных в Сумы. За ними прибыл транспорт из Курска, сейчас оцениваем их состояние здоровья», — сказала Москалькова.

